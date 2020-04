«BpVi e Veneto Banca, indennizzi risparmiatori non saranno tassati»

Gli indennizzi erogati dal F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori) ai risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non saranno tassati. A comunicarlo è l’associazione Ezzelino III da Onara: «La conferma è giunta oggi dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n 112 e su interpello del tributarista e consulente dell’Associazione Loris Mazzon». Proprio Mazzon infatti aveva individuato il problema e studiato la soluzione con il progetto SCUDO FISCALE TRANSATI E FIR partito a ottobre 2019, promosso dalla stessa associazione Ezzelino III da Onara.

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro, non sarà dunque tassato per il 26%, per un margine di risparmio di 390 milioni di euro ai risparmiatori. «Moltissimi già in estrema emergenza ancor prima della pandemia legata al COVID-19», conclude l’associazione.

ph: shutterstock