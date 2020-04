«Le persone che utilizzano i social per prendersi beffa delle restrizioni di questo periodo sono incapaci di comprendere sia il periodo storico che il concetto di bene collettivo che di utilizzo intelligente dei social. Mi duole però dirlo: voi che andata a insultare queste persone sui profili non siete migliori di loro». Lo afferma in una delle sue stories su Instagram Selvaggia Lucarelli.

(ph: imagoeconomica)