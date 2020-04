Un sorriso sopra Verona: in cielo appare un arcobaleno rovesciato

Nei giorni scorsi sui cieli di Verona è comparso un fenomeno tanto particolare quanto spettacolare: un arcobaleno rovesciato, che sembrava quasi un sorriso.

Si chiama “arco circumzenitale” ed è stato spiegato in un post da meteo Meteo Caprino Veronese: «Non si verifica quasi mai alle nostre latitudini. La sua forma convessa, con la cavità rivolta verso il sole, è data dalla rifrazione della luce su cristalli di ghiaccio orientati in modo anomalo. Solitamente presentano colori molto intensi.Questi fenomeni sono tipici delle zone polari dove sono più frequenti. Solitamente si manifestano in alto, molto vicino al sole e ciò rende difficile individuarli. Gli arcobaleni tradizionali sono invece formati dai raggi solari che attraversano le minuscole gocce d’acqua sospese nell’aria dopo la pioggia».