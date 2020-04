Coronavirus: da epidemiologi guida a come gestire fase 2

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) – Un guida per affrontare e gestire in sicurezza la tanto attesa Fase 2 dell’emergenza Covi-19 in Italia. Le proposte arrivano dall’Aie, l’Assocazione italiana di epidemiologia. “Per supportare le decisioni di allentamento controllato e diversificato sul territorio delle misure di lockdown – scrivono gli esperti nel documento – occorre confrontare indicatori appropriati sulla forza e sulla gravità dell’epidemia con la capacità del sistema di effettuare diagnosi, identificazione e isolamento dei contatti ed erogare assistenza ai malati. Inoltre, serve l’adesione ad uno stesso metodo di descrizione dell’epidemia al fine di facilitare la raccolta delle informazioni e la costruzione di un quadro immediatamente leggibile per ogni Regione”.

Secondo gli esperti, diventati in questi mesi di emergenza punto di riferimento dei media insieme ai virologi, occorre “un intervento selettivo e tempestivo sui nuovi casi e sui loro contatti per bloccare le catene di contagio attraverso il ‘contact tracing’ e la sorveglianza attiva sul territorio”. Poi “la costruzione di un sistema di indicatori a livello regionale per verificare se i livelli di diffusione del contagio siano compatibili con la ripresa e se il sistema di sanità pubblica è in grado di controllarne gli effetti nelle situazioni locali; il superamento delle criticità relative alle fonti informative sull’andamento dell’epidemia e della loro accessibilità nell’ambito del Ssn”.

Occorre secondo l’Aie “l’uso dei sistemi informativi sanitari correnti per la pianificazione di valutazioni epidemiologiche sull’impatto diretto e indiretto dell’epidemia di Covid-19 sulla salute della popolazione e sull’equità delle cure; cautela nel ricorso ai test sierologici, escludendone l’uso a fini diagnostici individuali o per ‘certificati di immunità’, dato che non c’è consenso circa il tipo di anticorpi che vengono identificati dai diversi test, né sulla loro capacità di svolgere un ruolo protettivo dall’infezione virale; il ‘follow-up’ della popolazione di pazienti che hanno manifestato forme clinicamente rilevanti della malattia e che hanno avuto necessità di trattamenti, in ambiente ospedaliero o domiciliare”. Infine, gli epidemiologi indicano “la necessità di un’adeguata pianificazione della comunicazione ai cittadini, che deve essere considerata uno degli strumenti di governo della Fase 2, nella prospettiva di dover gestire un lungo periodo di convivenza con il virus”.