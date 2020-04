Il Canal: «Salvini manda i “buongiornissimi”, fa l’influencer come me»

Matteo Salvini oggi ha deciso di salute tutti i suoi follower con una sua foto con una caffettiera in mano e la didascalia «Buongiorno e buon mercoledì amici». La cosa non è sfuggita a Il Canal, celebre influencer veneto, che da qualche giorno su Instagram sta creando delle immagini ironiche sulla scia del “buongiornissimo” invitando i suoi followers a fare altrettanto.

A Salvini, invece, Il Canal scrive: «Come i miei followers sanno bene non parlo mai di politica e per questo posso parlare di te che stai facendo l’influencer come me. Ecco degli ottimi consigli A GRATIS:

1 scritte colorate sempre!

2 emoticon a caso (meglio ovviamente i gattini)

3 per figurone assicurato usa i fiori 💐»