Padova capitale mondiale di Wikipedia per un giorno

Partirà da Padova la prima maratona editoriale online nella storia di Wikipedia: l’11 giugno, la città coordinerà infatti il primo editathon online mai organizzato dalla più famosa enciclopedia collaborativa del web.

Sarà la tappa finale della Padova Wiki Marathon, che prenderà il via il 30 aprile: nato nell’ambito di Padova Capitale europea del volontariato 2020, il progetto è destinato a formare i volontari delle associazioni culturali locali, ma è aperto a tutti, per trasformarli in wikipediani e promuovere i beni culturali e artistici di Padova sulla rete.

«L’idea nasce da un paradosso: come avviene per molte città italiane, la voce Padova in Wikipedia compare al primo posto nelle ricerche su Google, ma è piuttosto povera di informazioni – racconta Fabrizio Dughiero, coordinatore del Tavolo Tecnologia e innovazione di Padova 2020 e docente di ingegneria all’Università di Padova -. Perché allora non abilitare chi già opera sul territorio ad arricchire la conoscenza della città sul web?».

Inizia da qui il percorso di coinvolgimento e formazione tecnologica dei volontari, messo a punto da Dario Da Re, Direttore dell’Ufficio Digital Learning e Multimedia dell’Università di Padova: «A partire dal 30 aprile, saranno svolte sei lezioni online, di un’ora ciascuna, durante le quali si apprenderà a scrivere, inserire e modificare correttamente le voci di Wikipedia. Al termine del percorso si svolgerà la maratona online, che coinvolgerà in contemporanea tutti i partecipanti ai corsi e anche coloro che già operano con Wikipedia o che sono interessati a comprenderne il funzionamento e potranno collegarsi da ogni parte del mondo per arricchire la pagina Wikipedia di Padova». La partecipazione è gratuita, per informazioni: www.padovacapitale.it/wiki2020