“Me manca”: la poesia in veneto di Riccardo che ha conquistato tutti [VIDEO]

Riccardo, 8 anni di Verona, ha scritto insieme al papà una poesia in lingua veneta dal titolo “Me manca”. Poi l’ha recitata in un video che ha conquistato anche Luca Zaia che si è complimentato con lui: «Grazie Riccardo, lavoriamo perchè tutte queste persone e cose non ti manchino più, ma si torni presto ad incontrarci».

Me manca alzarme la mattina bonòra

far tutto de corsa par andare a scola,

Me manca nel naso l’aria fresca del mattin,

veder da distante rivar el pulmin

Me manca l’apelo che se fa ciamando par nome ad un ad un,

la classe l’è al completo, non manca nessun;

Me manca l’aula e le so finestre,

le ore trascorse con le me maestre;

Me manca la campana de la ricreazion,

andar zo in cortile par far confusion.

Me manca zugar con tutti i me amici, correr, saltar con far spensierato

me manca quel che ogni giorno ho sempre fato.

Me manca on mondo così come l’era

correr nei campi sentir i profumi e veder i colori della Primavera.

Ma non me manca la convinzione e qua ve la digo con na bela rima

passerà presto, saremo tutti migliori di prima

E adesso un augurio col cor,

tegnì duro se vedemo appena che se pol.