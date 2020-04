Verona, Lega: «Vigili del fuoco aggrediti da profughi contagiati»

Il commissario provinciale della Lega, Nicolò Zavarise esprime la sua solidarietà ai pompieri intervenuti per la sanificazione dell’hotel Monaco a Verona che «sono stati costretti a ripararsi per non essere colpiti dai migranti». La settimana scorsa alcuni ospiti dell’hotel scaligero erano stati trovati positivi al Coronavirus e si era deciso di separare i contagiati dai negativi in modo da evitare che la situazione potesse peggiorare.

«È un’assurdità che Verona continui ad ospitare persone violente. In una situazione già così drammatica per l’emergenza Coronavirus i cittadini non possono essere gravati da ulteriori preoccupazioni nè le forze dell’ordine, già impegnate nelle operazioni di controllo della città, possono continuamente essere dirottate su emergenze che potrebbero essere evitate. La Lega di Verona chiede un confronto tra i propri parlamentari e il Prefetto».