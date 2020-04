Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: tre decessi a Santorso, i guariti sono 437

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 23 aprile 2020 – Nelle ultime ventiquattro ore sono morte tre persone all’ospedale di Santorso a causa del Covid-19. A perdere la vita una donna di 84 anni di Romano d’Ezzelino e due uomini, un 80enne di Asiago e un 70enne di Gallio. Lo si rileva il bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, giovedì 23 aprile.

Sul territorio della Pedemontana i positivi sono arrivati a quota 1348 su un totale di 20102 tamponi e 4693 test rapidi effettuati; le persone guarite sono 437; quelle in sorveglianza attiva e passiva sono 1649; quelle che hanno terminato la sorveglianza 2496; i ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’Ulss 7 sono 99: 79 a Santorso, 19 a Marostica e uno ad Asiago; di questi, 9 sono in terapia intensiva e 5 in semi intensiva.

(ph. Imagoeconomica)