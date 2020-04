Coronavirus, Ulss 8 Berica: 8 positivi in più, ora sono 1168, i pazienti dimessi a quota 139

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 23 aprile 2020 – I casi positivi al coronavirus sul territorio dell’Ulss 8 Berica sono arrivati a quota 1168, 8 in più rispetto alla rilevazione di ieri; 18180 i tamponi compiuti; 6922 i test sierologici; i guariti sono ora 365, 22 in più da ieri; 707 i soggetti in sorveglianza attiva, 421 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva; continuano a diminuire anche i ricoverati, adesso sono 89, 2 in meno rispetto a ieri; di questi 16 continuano ad essere curati in terapia intensiva; 139 i pazienti dimessi, tre in più dalla precedente rilevazione.

Sono i numeri del bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane, giovedì 23 aprile.

(ph. Imagoeconomica)