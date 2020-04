Castelfranco vince il Festival dei piccoli borghi d’Italia

«Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di buone notizie, di segnali incoraggianti per affrontare con determinazione e coraggio l’ormai imminente fase di ripresa: il successo di Castelfranco Veneto al primo Festival dedicato ai Piccoli Borghi d’Italia è una vera e propria iniezione di fiducia». Così l’assessore regionale al turismo, Federico Caner, saluta la vittoria del video che racconta la città del Giorgione nel concorso indetto dal canale Piccola Grande Italia.

«Ricominciamo proprio da qui – conclude Caner –, dalla consapevolezza che il Veneto ha molto da offrire, che i suoi tesori artistici, la sua storica vocazione all’ospitalità, la sua varietà di offerta turistica sono e saranno i principali strumenti per mettersi alle spalle questa crisi. Intanto, grazie Castelfranco».