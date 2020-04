Il noleggio a lungo termine è un tipo di mobilità alternativa, una formula che consente di guidare un’auto pagando un canone mensile tutto compreso. In questo modo non si possiede la vettura, ma si utilizza per un periodo per poi restituirla o cambiarla con un nuovo modello. Vediamo nel dettaglio come funziona il noleggio a lungo termine, quali vantaggi offre e a quando conviene.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il servizio di noleggio auto è nato per rispondere ai bisogni delle imprese e dei liberi professionisti, affermandosi rapidamente come formula per la gestione delle flotte aziendali. Col tempo è stato introdotto anche per le persone senza partita IVA, offrendo la possibilità di usare un veicolo senza acquistarlo ai privati.

Negli ultimi anni il settore è cresciuto in maniera consistente, diventando una realtà importante nel trasporto privato e aziendale. Basta pensare che le nuove immatricolazioni hanno fatto segnare un 2019 record, come riportato dai dati ufficiali pubblicati da Aniasa, con un incremento del 6,1% del comparto e, nel dettaglio, +7,7% per il noleggio a lungo termine e +4,4% per il breve termine.

Inoltre bisogna segnalare un fenomeno in aumento, quello del noleggio a lungo termine online, con nuovi operatori come noleggiosemplice.it che offrono piattaforme digitali per la scelta dell’auto e la sottoscrizione telematica del contratto. Questo servizio è particolarmente popolare tra gli utenti privati, tuttavia è sempre più apprezzato anche dalle aziende e dai liberi professionisti.

Noleggio a lungo termine: come funziona il servizio?

Quando si attiva un contratto di noleggio a lungo termine (NLT) è possibile affittare un veicolo, un servizio che prevede il pagamento di un canone mensile tutto compreso. All’interno è incluso un determinato chilometraggio annuale, da scegliere in base alle proprie esigenze di mobilità, un eventuale anticipo finanziario e una durata da 36 a 60 mesi.

Naturalmente è possibile decidere il modello, a seconda del parco mezzi proposto dalla compagnia di autonoleggio, scegliendo la vettura, l’alimentazione e l’allestimento. Nel contratto sono previsti dei servizi compresi, come l’immatricolazione e la messa su strada, il bollo auto, l’assicurazione RCA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, con altri servizi invece opzionali.

Ad esempio, tra i servizi accessori è possibile inserire delle coperture extra per la polizza auto, la sostituzione delle gomme stagionali, oppure l’utilizzo di una vettura di cortesia in caso di riparazioni che richiedono un fermo in officina di lungo periodo. Sui siti web specializzati è possibile richiedere un preventivo gratuito online, in questo modo è possibile valutare senza impegno le proposte prima di prendere una decisione finale.

Cosa succede al termine del noleggio a lungo termine?

Una volta scaduto il contratto di noleggio dell’auto è possibile scegliere tra due opzioni:

restituire la vettura;

cambiare l’auto con un nuovo modello.

Nel primo caso si conclude il servizio di NLT e si riconsegna la vettura all’azienda, senza pagare nulla per la restituzione. Infatti con il noleggio a lungo termine non è possibile riscattare il veicolo, come avviene invece con il leasing pagando la maxi-rata finale. In alternativa si può decidere di cambiare l’auto con un altro modello, sottoscrivendo un nuovo contratto per guidare una macchina di ultima generazione.

Noleggio lungo termine: quando conviene questa formula?

Il noleggio è un servizio che offre pro e contro, tuttavia è innegabile che si tratta di una formula flessibile adatta alle nuove esigenze di mobilità. In particolare non è conveniente per chi usa poco l’auto, percorrendo meno di 10 mila chilometri l’anno, oppure per chi pensa di mantenere la vettura a lungo per almeno 8/9 anni.

Al contrario, il noleggio a lungo termine è un’opzione vantaggiosa quando si usa molto l’auto, oppure se si desidera una vettura particolarmente costosa, come un grande SUV o una berlina esclusiva. Ciò vale soprattutto per le nuove macchine ecologiche, infatti il costo d’acquisto per i modelli ibridi ed elettrici è davvero elevato, senza contare che sono soggetti a un aggiornamento tecnologico estremamente rapido.

Allo stesso tempo con il noleggio è possibile delegare la gestione dell’auto, per guidare senza pensieri e non preoccuparsi della manutenzione, della svalutazione, del pagamento del bollo e dell’assicurazione. Da non sottovalutare è la possibilità di pianificare le spese relative alla mobilità, grazie al canone fisso per tutta la durata del contratto, senza dimenticare che si può disporre di un veicolo sicuro e in grado di garantire consumi adeguati alle normative più recenti.

