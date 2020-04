Consiglio Europeo, Conte: «Sì ai Recovery Fund»

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa straordinaria ha reso noti i risultati del consiglio europeo che si è appena concluso: «Ha segnato una tappa importante. Tutti i 27 i Paesi hanno accettato di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria, economica e sociale uno strumento innovativo: i Recovery Fund. E’ un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia. E’ passato anche il principio urgente e necessario, siamo in prima fila a chiederlo. La lettera firmata anche con gli altri Paesi è stata importante, è un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già presenti e renderà la risposta europea più solida e coordinata ed efficace».