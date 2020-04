Vende elisir sessuale con negozio aperto durante Coronavirus: barbiere multato

Vendeva un elisir sessuale nel suo negozio di barbiere aperto durante l’emergenza Coronavirus. Per questo motivo un uomo nigeriano è stato multato a Roma dalla polizia che ha disposto anche la chiusura del locale per 5 giorni. Durante i consueti servizi di controllo del territorio, anche per il rispetto della normativa volta al contenimento della diffusione del Covid-19, gli agenti del commissariato Esquilino hanno notato un’attività di barbiere con la saracinesca e la porta d’ingresso aperte. Entrati per un controllo, hanno constatato che era effettivamente presente il proprietario in attesa di clientela.

Successivamente i poliziotti hanno iniziato un’ispezione amministrativa ed hanno notato che, esposti in vetrina, c’erano diversi flaconi di un elisir sessuale, prodotto in Nigeria, di natura erboristica, con etichetta in inglese, per i quali l’uomo non ha saputo dare una valida spiegazione. A questo punto, in considerazione della mancata etichettatura in italiano, è stato sequestrato tutto il materiale, con conseguente sanzione del titolare.

(ph: imagoeconomica)