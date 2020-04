Padova, suona il sax sul tetto dell’ospedale: «Grazie a chi rischia la vita per noi»

Flavio “Sax” Bordin ha scelto il tetto dell’ospedale di Padova come palcoscenico per esibirsi in onore di tutti coloro che da due mesi combattono in prima persona il Coronavirus rischiando la vita quotidianamente per tutti noi. “Caruso” di Lucio Dalla, “Viva la Vida” dei Coldplay e l’aria “Nessun dorma”, sono solo alcune delle canzoni eseguite tutte con il sassofono. «La musica arriva al cuore di ciascuno, unisce e vince le paure».

oggi alle 13:00 avrò l'onore di suonare dai tetti dell'Ospedale di Padova per ringraziare coloro che… 23 aprile 2020