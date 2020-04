Beltotto-show: «Basta coi teatri-soviet»

Il titolo della conversazione in diretta Facebook era burocratico, quasi ministeriale: “La gestione dei beni culturali ai tempi del Covid-19”. Tempo pochi minuti e Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto (che organizzava l’iniziativa), l’ha trasformata in uno show personale, dicendo tutto e il contrario di tutto, da commediante di razza. A Paolo Possamai, direttore del Mattino di Padova che dialogava con lui, è rimasta solo qualche controscena. Il che non gli ha comunque impedito alcune utili puntualizzazioni. Fra queste, la riflessione iniziale che ha inquadrato il tema generale, e cioè l’inevitabilità di un ripensamento radicale sul futuro prossimo e remoto del sistema teatrale e dello spettacolo dal vivo dopo lo choc del coronavirus.

La constatazione vale in tutto il mondo colpito dalla pandemia e ovviamente riguarda anche il Veneto, terra storicamente dotata di un teatro all’ombra di quasi ogni campanile, prima che si affermasse il modello di sviluppo che ha devastato il paesaggio e l’ambiente e ha relegato i palcoscenici nella marginalità. Da quando è alla testa del veneziano Goldoni e del padovano Verdi (nucleo storico dello Stabile), Beltotto sta lavorando soprattutto per “terminare” questa realtà storica preziosa, complessa e multiforme, per sostituirla con un Nuovo Mondo posto culturalmente sotto l’egida del Grande Teatro Regionale. Che immagina, apoditticamente, di peso e soprattutto di valore nazionale. Anzi, internazionale. Finora, fra successi e rovesci (Treviso annesso, ma Rovigo no e nemmeno Adria) l’impresa è sembrata velleitaria, ma è indubbio che la crisi da virus possa diventare un elemento di semplificazione e perfino di facilitazione. E Beltotto ha dimostrato di essere pronto a continuare l’offensiva, facendo un ovvio ma niente affatto scontato appello, per le necessità economiche, agli imprenditori. Una scommessa al buio.

Tutto questo è stato un po’ il prologo della diretta Facebook. Poi è cominciato lo show. Prima il presidente dello Stabile ha lanciato un clamoroso guanto di sfida a quello che ha chiamato il sistema dei “teatri sovietizzati”. La vita teatrale va tolta al Soviet Supremo – ha proclamato Beltotto – e a una burocrazia asfissiante che non ci permette di fare il nostro lavoro. E di sicuro aveva in mente lo “sgarro” del Ministero della Cultura che un paio di anni fa ha osato “degradare” lo Stabile togliendogli l’etichetta di Teatro Nazionale e ha leggermente diminuito il sovvenzionamento statale.

E come dovrebbe avvenire la rivolta contro il Soviet che peraltro foraggia lo Stabile del Veneto (in maniera decisiva) con quasi due milioni di euro all’anno? Ad esempio, con il rifiuto delle restrizioni dettate dal Governo nell’emergenza della pandemia. «Orchestra di Padova in scena al Verdi con le mascherine? Preferiamo farci dare la multa ma lasciarla libera. Se mai inviteremo Zaia e lui simbolicamente avrà la mascherina… Se non facciamo così, chiudiamo». Rivolta permanente contro la chiusura “imposta dallo Stato”? Riapertura incurante di regole che non si sa ancora quali saranno, fra lentezze, inadeguatezze e conclamato disinteresse? Anche no. Perché subito dopo Beltotto si è lanciato sulle tracce dell’economista Jeremy Rifkin, che di recente (ne avevamo parlato anche noi) ha immaginato teatri riplasmati dall’interno per venire incontro alle norme considerate mai più mutabili del distanziamento e della sicurezza antivirus. E ha calato questa teoria nella realtà dei teatri che conosce più da vicino, il Goldoni e il Verdi, entrambi non poco fatiscenti: platee da rifare venendo incontro alle nuove esigenze, lavori già in parte programmati che adesso potrebbero prendere una direzione ben precisa. Con una modularità pensata per salvaguardare appunto le nuove regole per la fruizione degli spettacoli dal vivo. Una capienza in grado di passare da 100 a 800 posti.

E poi, ancora inoltrandosi nella sua visione del teatro dopo il coronavirus, un bel convegno di urbanisti e architetti – lui, in quanto cattolico, ha detto di preferire le parole sinodo o concilio; platonicamente, Possamai ha suggerito simposio – per mettere a fuoco l’idea e il progetto di un nuovo teatro. Basta con le sale storiche, scomode e complicate da gestire: serve una struttura funzionale, non necessariamente collocata nel cuore di una città ma facilmente raggiungibile in modo tale da servire tutto il Veneto, realtà metropolitana da 5 milioni di abitanti. Una struttura ovviamente pensata per rispondere alle sfide di questa emergenza virale e di quelle prossime venture.

Lasciamo a chi di dovere il compito di smantellare i campanili e trovare il centro geografico della regione in cui collocare il teatro del futuro. A chi scrive, dopo 50 minuti di dialogo spesso ridotto a monologo, sono rimaste ancora più incertezze di quelle generate dal coronavirus. Sarà più Soviet quello che gestirà (gestirebbe) il Nuovo Grande Teatro Regionale Unificato o quello che da Roma distribuisce i quattrini oggi indispensabili? Ed è proprio vero che il Veneto è una sola grande conurbazione, che merita ed è in grado di competere nello spettacolo con Parigi, Londra e magari New York? Lo pensa Beltotto, uno che benedice i 30 milioni di turisti all’anno a Venezia e concede che al massimo se ne potrebbe dirottare qualcuno da Piazza San Marco al Ghetto. E che crede che Vicenza abbia 30 mila, no, 60 mila abitanti e conservi una mentalità da città murata rimasta ai tempi di Ezzelino da Romano, troppo orgogliosa dei suoi teatri, storici e recenti.

Peccato solo che il pubblico non fosse proprio quello delle grandi occasioni: secondo i dati visibili durante la diretta Facebook, mai più di 31 persone a seguire lo show, più spesso fra le 22 e le 26. A Vicenza direbbero “quattro gatti”. Si vede che i centomila spettatori vantati da Beltotto per le iniziative in streaming dello Stabile erano in altre faccende affaccendati. Possono recuperare con la registrazione: è a questo indirizzo.