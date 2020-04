25 aprile, Joe Formaggio: «Mai festeggiato e non inizierò domani»

«Domani per me è sabato, io in dieci anni da sindaco non ho mai festeggiato il 25 aprile e commemorato i partigiani perchè nessun cittadino me lo ha mai chiesto. E non inizio certo domani. Per me domani è tempo di mangiarmi una paella alla valanciana in giardino con mia moglie ed i miei figli». A dirlo questa mattina durante il programma radiofonico “Il Morning Show” in onda su Radio Cafè, il consigliere regionale Joe Formaggio, esponente di Fratelli d’Italia, già sindaco fino a pochi giorni fa del comune vicentino di Albettone.

«Noi non abbiamo mai commemorato i partigiani e la Liberazione – aggiunge il consigliere regionale – i sindaci di prima lo facevano, sono arrivato io ed ho “departigianizzato” Albettone. Io non ho mai festeggiato il 25 aprile, sono d’accordo con l’idea di Ignazio La Russa di farne una festa di tutti i caduti delle guerre. Io domani dal mio balcone butto fuori una grandissima bandiera del Veneto in omaggio a San Marco».