Covid-19, Ulss 5 Polesana: 11 nuove positività, 11317 tamponi eseguiti, 40 ricoverati

Azienda Ulss 5 Polesana, Rovigo, 24 aprile 2020 – “Comincio, come di consueto, con il quadro della situazione in Veneto. Continuano ad essere in riduzione i ricoveri nelle aree critiche e nelle aree non critiche. La riduzione oramai è costante”, con queste parole il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, ha aperto la quotidiana diretta Facebook per il punto della situazione sul coronavirus in Polesine.

Positività

11 nuove positività di residenti in Polesine (totale 420 residenti con positività riscontrata da inizio epidemia):

– Uomo del 1959, di Rovigo, ricoverato in Malattie Infettive a Padova.

– Donna del 1953, di Rovigo, ricoverata a Legnago dove doveva eseguire un intervento.

– Medico residente in alto Polesine che lavora in una Struttura sanitaria della Provincia di Mantova, è in isolamento domiciliare.

– Donna del 1957, basso Polesine, contatto familiare è in isolamento domiciliare.

– Donna del 1974, medio Polesine, era già in isolamento domiciliare, dopo la comparsa di sintomatologia è stata ricoverata in Malattie Infettive.

– 6 persone riscontrate con il tampone di fine isolamento domiciliare (erano contatti di casi positivi). Tutte persone completamente asintomatiche.

– Uomo del 2000 di Rovigo

– Donna del 1963 di Rovigo

– Uomo del 1958 di Rovigo

– Donna del 1993 alto Polesine

– Donna del 2001 alto Polesine

– Uomo del 2011 alto Polesine

“Dobbiamo mantenere alti i livelli di sicurezza, il virus è subdolo”, ha evidenziato il dg Antonio Compostella.

Strutture residenziali extra ospedaliere in Polesine

Fratta Polesine: (ad oggi sono positivi: 32 ospiti nucleo disabili, 3 ospiti nucleo anziani, 12 operatori)

Piccola casa di Padre Leopoldo – Rovigo: (ad oggi sono positivi: 2 ospiti)

Ficarolo – Istituti Polesani: (ad oggi sono positivi: 63 ospiti nucleo disabili, 18 operatori)

Villa Tamerici: (1 dipendente positivo)

Per tutte le altre strutture ad oggi non risultano positività.

“Non ci sono nuovi riscontri di positività nelle strutture. Proseguono tutte le attività di isolamento messe in atto, la nostra task force è quotidianamente impegnata nella verifica delle misure di sicurezza”, ha sottolineato il dg dell’Ulss 5 Polesana.

Tamponi

Ad oggi i tamponi totali eseguiti da inizio epidemia sono 11317. Le persone sottoposte a tampone sono 8546.

Per quanto riguarda le categorie ad alto rischio è stato eseguito il tampone a più della metà del personale delle farmacie del Polesine (186 operatori – nessuna positività – entro la prossima settimana sarà completato), a tutti i MMG e ai PLS (2 soli MMG risultati positivi – uno dei due è già guarito) e a tutte le Guardie Mediche (una solo positività).

Guarigioni

3 nuove guarigioni di oggi portano il totale a 99.

Nati

In provincia di Rovigo nelle ultime 24 ore sono nati 2 bambini.

Ricoverati

40 ricoverati:

1 in Malattie Infettive a Rovigo

36 in Area Covid a Trecenta

3 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta

Oggi sono 613 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

