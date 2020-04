Crisi da coronavirus, Beretta Zanoni: «Diversa da Grande Depressione, business da rivoluzionare»

Andrea Beretta Zanoni è professore ordinario di Economia Aziendale e titolare della cattedra di Strategia e Politica Aziendale nell’Università degli Studi di Verona. È partner di Endevo, nuova società di professionisti specializzata nella consulenza alle imprese con sede a Vicenza. Sull’emergenza Coronavirus ha realizzato un approfondimento, “Scenari economici e strategie post lockdown”, in cui analizza le conseguenze sull’economia e i possibili modi per affrontarle.

Professor Beretta Zanoni, si stima una contrazione del Pil del 9%. La presidente del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, paragona la depressione economica che arriverà alla Grande Depressione del 1929. C’è chi pensa sarà addirittura peggiore. Lei che ne pensa?

Il paragone con il ’29 è fatto più che altro in riferimento all’ipotesi della gravità degli effetti, che all’epoca agirono moltissimo sull’impoverimento delle popolazioni. Dal punto di vista tecnico, però, la crisi del ’29 assomiglia di più alla crisi finanziaria del 2008. Quella attuale, invece, è una situazione diversa proprio dal punto di vista delle origini: nasce da uno shock fortissimo sul lato dell’offerta, a causa del lockdown, e dalla crisi sul lato dell’offerta il rischio grave è che si apra un loop molto pericoloso tra riduzione dell’offerta e riduzione della domanda, con conseguenti effetti depressivi molto gravi.

Quali sono allora le differenze sostanziali tra il ’29 e i giorni nostri?

Il ’29 ebbe quegli effetti perché gli interventi di politica monetaria furono completamente sbagliati poiché le conoscenze dell’epoca erano limitate sotto questo punto di vista; se fossero intervenuti nel ’29 come sono intervenuti nel 2008 non ci sarebbe stata la Grande Depressione, come infatti non c’è stata nel 2008 in cui, sì, abbiamo avuto problemi gravi ma la politica monetaria quasi da sola è riuscita ad arginare l’emergenza. Nel 2020 invece, con il lockdown e il shock dell’offerta, la politica monetaria è necessaria ma non basta; bisogna attivare politiche economiche che riescano a sostenere domanda e offerta a seconda dei momenti, con una capacità di tempismo che è tutta da verificare.

Quali sono le condizioni essenziali di gestione e di business, dovendo convivere con i nuovi standard di produzione e commercio da Covid-19, che un’azienda dovrà avere per sopravvivere e fare profitto, garantendo così il lavoro?

Sullo sfondo ci sarà un periodo, anche abbastanza prolungato, di forte incertezza che dipende da due fattori: un’incertezza di base, riguardante la dinamica sanitaria, perché non sappiamo quando arriverà il vaccino contro il coronavirus e se potranno esserci dei picchi di ritorno in autunno. Poi c’è l’incertezza relativa agli effetti delle politiche economiche, questo non riguarda solo l’Eurogruppo è una questione più ampia; da noi, ad esempio, si ragiona tanto sugli Eurobond, tutto giusto, ma conviviamo con un problema casalingo che non riguarda le risorse a disposizione ma come queste arrivano alla produzione.

Basti vedere quello che sta succedendo in questi giorni.

Al di là delle scelte politiche, c’è un problema di funzionamento dei meccanismi amministrativi e anche questa è una grandissima fonte d’incertezza. Poi, però, c’è un altro livello d’incertezza…

Quale?

Quella vera, su cui stiamo ragionando tutti quanti: quello che ci è successo in parte cambierà delle abitudini di consumo, di fruizione dei servizi, a cascata cambierà il modo in cui si organizzano le supply chain, già molti settori le stanno accorciando per ridurre il rischio delle transizioni continentali. Questo avrà effetti a cascata sui modelli di business, sarà l’onda di lungo periodo della pandemia che porterà a spostare determinate risorse da alcuni settori verso altri settori e, all’interno dei singoli settori, a ridisegnare molto i modelli di business per necessità.

Si delinea un nuovo approccio necessario a chi fa impresa. Quale?

Chi fa azienda deve mettersi in condizione di fare strategia cioè di pensare a degli scenari, immaginarne di alternativi, trovare i fenomeni che aiutino a comprendere se si va verso lo scenario A piuttosto che C, sempre che gli scenari siano stati individuati correttamente; l’imprenditore deve decidere in fretta cosa fare per andare in A piuttosto che in C, quindi con flessibilità, prontezza e una capacità di crearsi delle mappe cognitive e questo approccio dal punto di vista interno, gestionale, è una grossa rivoluzione. Non stiamo più parlando semplicemente di fare innovazione di prodotto o servizio ma di innovare il modo in cui fare business. Poi qualcuno ci arriverà, altri no.

Quindi il mercato scremerà tra chi avrà o no la capacità di evolversi?

Sì, questi eventi hanno sempre l’effetto di fare selezione. Poi bisogna sperare che non sia una selezione “avversa”, come in parte è stato nel 2009 e 2010, cioè una selezione non basata sui migliori ma su quelli che per un motivo o per un altro hanno resistito senza necessariamente essere i migliori. La selezione ci sarà e speriamo per i migliori, ci saranno anche degli impatti importanti sui processi di consolidamento perché è plausibile pensare che ci possa essere un innalzamento dell’indebitamento finanziario medio delle imprese. Di conseguenza un indebolimento degli equity, cioè dei capitali propri, e questo spingerà verso fenomeni di aggregazione che, peraltro, in Italia erano necessari anche prima della pandemia, per avere imprese un po’ più grandi e più solide con maggiore capacità di investimento e resistenza agli eventi come questi che sono difficili da gestire.

Leonardo Del Vecchio di Luxottica ha proposto di ripartire con un ritmo più lento del 50%. Crede che sia una soluzione fattibile anche per le piccole e medie imprese?

Di queste proposte ce ne sono diverse sul tappeto. C’è anche chi propone l’apertura sette giorni su sette per avere più turni, su questo tema c’è del fermento. Ho la sensazione che una parte importante di queste proposte sia più applicabile a realtà dimensionabili significative, perché dal punto di vista organizzativo hanno più margini per poter implementare delle turnazioni al 50% e cose del genere. Chiarito l’obiettivo di proteggere la salute delle persone nella prima fase, di intervenire in maniera più ambiziosa su come si fa organizzazione nella seconda fase, in termini più generali ritengo che si debbano trovare soluzioni diverse a situazione diverse anche innovando, sulla base della capacità di capire le esigenze specifiche. Quello che va bene per un’azienda che fattura 10 miliardi in un settore non penso che possa andare bene per un’azienda che fattura 3 milioni in un altro settore.

Quale ruolo avranno le banche nella fase 2 e nella fase 3, quella del rilancio?

Partiamo da una premessa, vista l’esperienza da cui veniamo. Innanzitutto il sistema bancario va preservato, il che significa che se non vogliamo che in mezzo a questa situazione parta anche una crisi della finanza, com’è successo nel 2008, i bilanci delle banche in qualche maniera vanno tutelati. Le banche non sono degli enti di previdenza che intervengono a sostegno e basta, sono il meccanismo che deve far pulsare la finanza. Dopodiché quello che devono fare le banche è accelerare il percorso che era già in atto, che è un percorso di grande innovazione del loro modello di business.

Quindi anche le banche, come le aziende, dovranno ripensarsi?

L’innovazione tecnologica da una parte, la crisi del 2008 dall’altra, avevano già posto le banche di fronte la necessità di rivedere fortemente il modo in cui lavorano verso maggior flessibilità, velocità, capacità di capire le aziende che devono essere finanziate piuttosto quelle che non devono essere finanziate e capirlo non sulla base delle garanzie reali che danno ma sulla loro capacità di fare business e rimanere sul mercato. Se questo le banche dovevano farlo prima, ora mi auguro che lo facciano ancora di più e velocemente. Il sistema finanziario deve seguire il ritmo e le necessità dei tempi, altrimenti si creano problemi molti importanti.