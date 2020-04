Coronavirus: Iss, ‘zone rosse’ in 106 comuni di 9 Regioni

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) – Per contrastare la diffusione di Covid-19 sono state individuate ‘zone rosse’ in 106 comuni (spesso con presenza di strutture socio-sanitarie) di 9 Regioni. Lo precisa un focus nell’ultimo report illustrato oggi dall’Istituto superiore di sanità. Molte ‘zone rosse’ “sono in fase di chiusura nei prossimi giorni”, mentre in Piemonte e Lombardia non sono state istituite ‘zone rosse’ ma “sono presenti misure di distanziamento individuale restrittive su scala regionale”, precisa l’Istituto. Le ‘zone rosse’ sono relative a comuni/province “in cui, a causa di una elevata trasmissione di Sars-Cov-2 sono state realizzate misure restrittive aggiuntive rispetto al resto del territorio regionale”, spiega il report.