«Iniezioni di disinfettante? Signor Presidente, così la gente muore»

«Signor Presidente, così la gente muore». E’ unanime la risposta dei medici alla ricetta che Donald Trump ipotizza per contrastare l’epidemia di coronavirus. Il presidente, nel briefing quotidiano alla Casa Bianca, ha ipotizzato il ricorso a iniezioni di disinfettante dicendo: «Vedo che il disinfettante lo elimina in un minuto, un minuto. Sarebbe interessante verificare».

«La mia preoccupazione è che la gente morirà. La gente penserà che questa è una buona idea. Non stiamo parlando di “forse questo consiglio funziona”. Tutto questo è pericoloso», dice Craig Spencer, primario di medicina d’urgenza al New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center, interpellato dl Washington Post.

Anche sui social gli appelli a non ascoltare quanto detto da Trump da parte di medici si moltiplicano: «Ehm, sono un medico del pronto soccorso -scrive il dottor Sam Ghali – Non iniettatevi e non assumete nessun disinfettante nel tentativo di eliminare il Covid 19». La dottoressa Dara Kass, professore associato di medicina d’urgenza al Columbia Univeisity Medical Center, ha sentito il bisogno di avvisare utenti e cittadini: «Per favore non bevete disinfettante per eliminare il Covid19 dalla vostra saliva».

Per completare il quadro, su Twitter qualcuno mette in evidenza la reazione attonita della dottoressa Deborah Birx, componente della task force della Casa Bianca, durante il briefing del presidente Trump: sguardo incredulo e bocca sigillata.