Zanicchi: «Canto anch’io Bella Ciao. Resistenza è di tutti, non solo della sinistra»

«Il canto fa bene, è liberatorio. Se la gente vuole cantare dal balcone che lo faccia pure. Il 25 aprile canterò anche io Bella Ciao è un canto popolare, è una canto della Resistenza e la Resistenza è di tutti, non solo della sinistra! Per cui canto volentieri anche io Bella Ciao». Queste le parole di Iva Zanicchi all’Adnkronos in risposta all’iniziativa dell’Anpi di celebrare il 25 aprile sventolando il tricolore e cantando Bella Ciao.

E sulla proposta di La Russa di far diventare il 25 aprile una giornata per ricordare le vittime del Coronavirus e i caduti di tutte le guerre la Zanicchi si dice contraria: «Sono due cose assolutamente diverse!».

(ph: imagoeconomica)