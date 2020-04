«Metà clienti non vogliono la mascherina, molte palestre potrebbero chiudere»

«Potrebbe chiudere un quarto delle palestre». È questo il timore di Andrea Antoniazzi, responsabile per il Veneto di Anif, acronimo della Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, associata a Confindustria e convenzionata con il Centro Sportivo Italiano, che iunisce oltre 500 strutture in Italia e 40 in Veneto. Quello delle palestre, dei centri benessere e termali e delle spa è, anche in Italia, un settore dei servizi con grandi numeri: 18 milioni gli utenti di questo tipo di attività, un giro d’affari di 10 miliardi di euro. Le regioni più attive sono la Lombardia (19%) e il Veneto (11%). Anche sotto il profilo del lavoro i dati sono importanti, visto che gli oltre 8 mila centri italiani occupano 120 mila addetti, figure professionali in parte qualificate come per i laureati in scienze motorie (fonte: ANSA 2019). «Il DPCM del 1° marzo ha bloccato la nostra attività – spiega – dopo che, solo una settimana prima, eravamo stati autorizzati a tenere aperto. Quindi siamo vicini ai due mesi di inattività e non sappiamo ancora quando e come potremo ricominciare».

Qual è il problema numero uno da risolvere per la riapertura?

Sicuramente quello sanitario. Centri e palestre che, sotto questo profilo, il governo mette sullo stesso piano delle altre attività produttive, sono in realtà ben diverse ad esempio da una fabbrica. I nostri clienti fanno attività fisica, il che comporta vicinanza, sudore, respirazione. Dobbiamo quindi dare qualcosa in più rispetto agli altri. Siamo noi per primi che lo vogliamo.

Avete già fatto proposte in questo senso al governo?

Il nostro presidente, Giampaolo Duregon, ha avviato con il governo un confronto e stiamo elaborando un protocollo sanitario autonomo da sottoporre al ministero. Ma non è semplice fissare delle linee guida. Qual è la giusta distanza di sicurezza, ad esempio? Va rapportata alle dimensioni della palestra o si deve piuttosto pensare ad accessi contingentati?

E quali sono le vostre idee sulla sanificazione degli ambienti?

Anche su questo punto ci possono essere risposte diverse. Intanto, a oggi non potremmo sicuramente utilizzare gli spogliatoi perchè sarebbe impossibile gestire una pulizia continua e nemmeno sappiamo se l’acqua sia un fattore di trasmissione del virus. E ci sono parecchi interrogativi anche sulla sanificazione della postazione di allenamento. È ovvio che andrebbe pulita dopo ogni attività. Ma da chi? Dal personale o dagli stessi clienti?

E sui dispositivi di protezione?

Sarà inevitabile l’utilizzo di mascherine e guanti. E qui si innesta un altro grosso problema: da un’indagine che abbiamo fatto, metà dei nostri clienti non ha nessuna intenzione di allenarsi indossando la mascherina. E noi cosa facciamo? Perdiamo il 50% dei soci? I proprietari di alcune palestre dicono che, se così fosse, sarebbe meglio chiudere.

Qual è la posizione oggi dei dipendenti?

Il personale addetto alla attività commerciale, come pulizie e desk, è in cassa integrazione. Invece i tecnici o sono partite IVA e quindi hanno ricevuto il bonus dello stato di 600 euro erogato a marzo, oppure hanno contratti sportivi con compensi inferiori a 10.000 euro all’anno. E questi ultimi sono i meno tutelati. Ma devo dire che i 50 milioni che lo Stato ha messo a disposizione per i primi non sono certo sufficienti, ce ne vorrebbero 300.

Come sono i rapporti con i vostri clienti?

In tanti ci stanno chiedendo il rimborso delle quote di abbonamento già versate per i mesi in cui non hanno avuto accesso alle palestre. Per noi rifonderli sarebbe un problema enorme in questo momento, sia perché non sappiamo quando si riaprirà e quindi quando potremmo avere nuove entrate, sia perché stiamo andando verso il periodo estivo in cui la frequenza è tradizionalmente inferiore. Abbiamo sollecitato un intervento del governo su questo punto.

Cosa chiedete quindi allo Stato?

Chiediamo che sia bloccato il rimborso degli abbonamenti e che sia autorizzata la emissione di voucher con cui i nostri clienti potranno pagare, da settembre, le nuove quote. Questi voucher potrebbero anche essere personalizzati, ad esempio per il termine di scadenza di utilizzo. Ma la nostra primaria necessità, ripeto, è la pubblicazione delle linee guida per la riapertura. Avere dei cittadini sani significa avere meno costi per la società e il nostro settore è fondamentale per la salute.