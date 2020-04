Supermercato24 cerca personal shopper in Veneto

Supermercato24, il marketplace della spesa online, è alla ricerca di nuove figure da inserire nella sua squadra di personal shopper, per supportare al meglio tutte le persone che si affidano al servizio: grazie alla crescita del team e al progressivo aumento di slot disponibili che questa consente, l’accesso alla spesa online risulta semplificato. Negli ultimi mesi, infatti, ha registrato una crescita esponenziale degli ordini, più che raddoppiati, con incrementi fino a tre cifre nelle province di Massa Carrara, Cremona, Pordenone, Pavia, Venezia, Vicenza e Udine.

I personal shopper di Supermercato24 attualmente attivi sono oltre 1.700 e, considerando anche l’inevitabile turnover dovuto all’emergenza Covid-19, il reclutamento è costante: negli ultimi due mesi, sono stati circa 1.300 i nuovi shopper entrati a far parte della community, il 40% dei quali nelle province di Milano, Roma e Torino, il restante 60% distribuito tra le altre aree coperte.

«Crediamo che – dichiara Federico Sargenti, ceo di Supermercato24 – il nostro servizio abbia una forte utilità sociale in un momento come questo, poiché risponde alla necessità primaria di fare la spesa, ma consente di farlo senza uscire di casa, offrendo così una valida alternativa ai soggetti più vulnerabili e contribuendo alle azioni di distanziamento sociale previste dal governo. Per molte persone diventare shopper ha rappresentato una concreta opportunità lavorativa per far fronte a una situazione delicata e senza precedenti, che in molti casi è coincisa con l’interruzione della propria attività professionale. In vista di un graduale ritorno alla normalità, vogliamo continuare ad aiutare tutte le persone coinvolte dal nostro servizio, e per questo siamo alla costante ricerca di nuove figure da inserire nella nostra squadra di shopper, in tutte le città che copriamo».

Cosa significa essere un personal shopper

E’ un vero e proprio consulente della spesa per coloro che si affidano al servizio: prende in carico l’ordine, si reca al

supermercato prescelto per effettuare la spesa e interagisce con il cliente per proporre le sostituzioni di eventuali prodotti mancanti nel punto vendita. Con la libertà di definire orari, area e modalità di lavoro senza alcuna restrizione, lo shopper è un lavoratore autonomo che collabora con Supermercato24 con un rapporto di lavoro flessibile, perfetto per integrare questa attività ad altre occupazioni lavorative o per conciliarla con le proprie esigenze personali.

Cosa serve per diventare un personal shopper

Supermercato24 si impegna costantemente per offrire loro un’occasione di lavoro con un compenso competitivo e gratificante, investendo in team, risorse e processi dedicati che garantiscano loro la miglior esperienza possibile? I profili generalmente hanno un’età compresa tra i 35 e i 60 anni, con un’alta percentuale di donne, e uno dei requisiti per la selezione è quello di essere dotati di auto e mezzi propri. Per entrare a far parte della squadra di shopper di Supermercato24 è possibile inviare la propria candidatura compilando il form sulla pagina dedicata della piattaforma.

Come candidarsi

Il processo di selezione viene temporaneamente gestito interamente da remoto, attraverso video di formazione e conseguenti test online a risposta multipla; prima dell’avvio della collaborazione, Supermercato24 fornisce allo shopper tutte le informazioni utili e necessarie al corretto svolgimento dell’attività e organizza incontri (ora virtuali) con i rispettivi city manager responsabili. A seguito delle selezioni, gli shopper vengono inseriti nella community e ricevono a domicilio il proprio kit. Una volta attivato, lo shopper rimane in costante comunicazione con il team attraverso un’app dedicata e a tool di messaggistica. Le misure adottate da Supermercato24 per garantire la sicurezza degli shopper. In questo momento di emergenza, per garantire in primo luogo la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e dei clienti, Supermercato24 ha avviato una serie di misure speciali, in aggiunta a quelle già attive ordinariamente. Nello specifico, le misure di sicurezza prevedono: una copertura assicurativa integrativa, per garantire indennità in caso di ricovero, convalescenza o interruzione dell’attività per gli shopper che risultino positivi al Covid-19 o che abbiano necessità di rimanere in quarantena; distribuzione di kit con mascherine e guanti a tutti i nuovi shopper e a chi ne abbia fatto richiesta, per un totale di 2.000 kit distribuiti ad ora; l’azienda, inoltre, ha effettuato un rimborso a tutti gli shopper che, prima della distribuzione dei kit, abbiano dovuto acquistare autonomamente i presidi di protezione.

