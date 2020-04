Turbo-Zaia gliel’ha fatta sotto il naso a Conte (e Salvini)

Colpo da maestro di Luca Zaia: arriva prima del governo Conte, impastoiato fra ministeri, commissioni speciali e pressioni da categorie e sindacati, e, zac!, ti rifila un’ordinanza che spiazza tutti, sbloccando parte delle attività lavorative (i 9 punti del provvedimenti li trovate cliccando qui). E quando scriviamo tutti, intendiamo proprio tutti: non soltanto il premier incasinato con l’Europa serva di Berlino, il super mirabolante tecnico Colao che vorrebbe tenere chiusi in gabbia gli over 60 e l’intera schiera di litigiosi medici onnipresenti in video, ma anche il suo partito, la Lega di un Salvini neo-occhialuto e un po’ rintronato, la altre Regioni a cominciare dalle vicine a guida leghista, e ovviamente i veneti che possono applaudire al loro beniamino che ha sbloccato gelaterie e pasticcerie sia pur d’asporto, gli orari settimanali dei negozi già aperti (librerie, cartolerie, commercio per bambini) e soprattutto i lavori pubblici al di fuori dei codici Ateco che limitano le riaperture aziendali.

Poi, ça va sans dire, vai a vedere e bisogna capire quanto, da quando e come le decisioni zaiane collimeranno con le imminenti in arrivo da Palazzo Chigi. Si ingenera caos, si indispettiscono le stesse associazioni di categoria prese in contropiede, si creano aspettative dall’oggi al domani? Sì, ma a Zaia importa poco. Al governatore in testa al gradimento nazionale nella classifica dei presidenti regionali (e ormai anche della classe politica italiana tout court, se non pecchiamo di esagerazione) interessa far passare il messaggio che il Veneto è la Regione autonoma sul campo, e lui il campione del ritorno alla normalità, il battitore libero dell’allentamento, graduale ma spedito, del lockdown. Bruciando sul tempo ogni concorrenza, stabilizza e rende solida l’immagine, che nella sostanza dei fatti poi non corrisponde alla realtà, di essere il più aperturista degli aperturisti. Perchè di fatto, si limita ad anticipare di poco tempo quel che sarà stabilito da Roma. Nulla di più.

Saremo i soliti dietrologi, ma è troppo forte il sospetto che Zaia corra sempre più senza veli e senza infingimenti a occupare un posto centrale, e non più laterale, nell’empireo dei leader di caratura nazionale. A tutto danno anzitutto di Salvini, ma anche dello stesso Conte, la cui figura di homo novus adatto magari a una futura nuova forza di centro, pragmatica, moderata potrebbe essere insidiata dal profilo altrettanto moderato e pragmatico di turbo-Zaia.