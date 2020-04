Anpi, una voce fra i giovani: «Errore della sinistra lasciare il patriottismo alla destra»

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha scelto da tempo la via di andare oltre il “reducismo”, per l’ovvia ragione che la schiera di combattenti del ’43-’45 si assottiglia sempre più con il passar del tempo, aprendo fin dal 2006 le iscrizioni a tutti coloro sentono idealmente di appartenere alle ragioni di quel biennio di lotta contro i nazifascisti. Gli ultimi dati disponibili parlano di quasi 120 mila tesserati, di cui il 97% è composto da chi non partecipò alla guerra di liberazione (o, secondo altri, guerra civile). Fra questi sono presenti anche giovani e giovanissimi. Capire perchè un ragazzo che si affaccia alla vita pubblica trovi nell’Anpi una casa per le proprie idee, specialmente in tempi di disaffezione cronica dall’impegno politico, è un’angolatura utile soprattutto per spiegare per quali motivi il 25 Aprile rappresenti un simbolo tanto vivo e sanguigno, dividendo gli italiani fra chi lo festeggia e chi no. Marco Nimis ha diciotto anni, studia al liceo Cornaro di Padova ed è coordinatore delle consulte studentesche del Veneto. Ha la tessera dell’Anpi dal 2017, quando frequentava la prima superiore. «Avevo appena iniziato a frequentare gli spazi di attivismo politico della mia città, Padova, e a lavorare a stretto contatto con la Rete degli Studenti medi la cui sede era, ed è tutt’ora, in condivisione con l’Anpi», racconta. «Il primo impatto è stato la sorpresa nel vedere generazioni così distanti riuscire a lavorare insieme nei modi più disparati: dall’analisi politica congiunta al lavoro quotidiano sul territorio, dalla condivisione di idee alla più semplice e reale amicizia. È sempre più difficile trovare davvero posti in cui sentirsi “in famiglia” nella propria città, soprattutto per un adolescente».

Perchè l’Anpi?

Per varie ragioni. La parola “resistenza” al giorno d’oggi viene sempre più degradata ad una connotazione sterile e “antica”. In verità è attuale più che mai, e lo sarà sempre. La nostra stessa esistenza presuppone la necessità di resistere. Si resiste certamente per arginare qualcosa, ma si resiste anche e soprattutto per difendere qualcosa. Nel mio caso sentivo il bisogno di arginare ciò che vedevo nel mondo circostante, e che forse non avevo ancora gli strumenti adatti per comprendere del tutto, ma che mi spaventava. Volevo resistere contro l’odio, la divisione il revisionismo storico e forse anche la paura stessa che permeava la mia città, e difendere invece valori semplici ma che sentivo miei, come l’umanità, l’uguaglianza, la libertà, uniti alla volontà e al diritto di non sentirsi soli.

L’antifascismo è l’opposizione al fascismo, come da significato della parola. Dopo la guerra, è via via diventato sempre più un collante politico che ha dato un’anima alla sinistra che specie dopo la caduta del comunismo è rimasta orfana di un’identità forte, andando quindi al di là dell’esperienza storica del Ventennio e della Resistenza. Condivide questa interpretazione?

Parzialmente. Senza dubbio la sinistra dopo la caduta del muro di Berlino ha ritrovato nell’antifascismo un punto cardine da cui ripartire per costruire una propria identità (il che non è sbagliato, anzi!), e sempre senza dubbio la rincorsa al costruire tutta la propria identità unicamente attorno all’antifascismo può aver contribuito in parte a semplificare l’analisi politica al tempo necessaria per stabilire cosa sarebbe dovuta essere la sinistra da lì in poi. Allo stesso tempo però serve ricordare, come per la parola resistenza, che l’antifascismo nasce certamente in opposizione al partito fascista, ma nasce perché sospinto e sostenuto da ben determinati ideali. Di conseguenza è uno specchio valoriale ben preciso, che difende principi altrettanto definiti. E in quanto tale non sarebbe comunque potuto rimanere confinato all’interno dell’esperienza storica del Ventennio, ma fa e farà parte della storia per sempre.

Secondo Umberto Eco e altri il fascismo è un fenomeno “eterno”, che quindi sarebbe esistito anche prima del fascismo stesso, ed esisterà sempre. Non c’è il rischio di farne un mito, sia pur negativo, accreditandogli una forza quasi metafisica, anziché seppellirlo fra gli sconfitti della Storia?

Sicuramente affermare l’eternità di una cosa le attribuisce da un certo punto di vista ancora più forza. La domanda che bisogna porsi però secondo me è se sia davvero una cosa possibile “seppellire” un pezzo di storia. Personalmente penso di no. L’umanità stessa ha prodotto quel pezzo di storia, e solo con la fine dell’umanità se ne andrà. I gruppi neofascisti non sono nati perchè dopo la guerra si è continuato a parlare di antifascismo. Sono nati perchè il fascismo non è morto con il ventennio. Il vero errore sarebbe lasciare che il silenzio possa far riprendere a considerare ideologie del genere normali, se non addirittura condivisibili; e in realtà sta già succedendo. La memoria non si seppellisce. Si può solo alimentare per evitare che il tempo la sgretoli.

Se il fascismo è stato, nella sua essenza, la sopraffazione fisicamente violenta della libertà d’espressione per costruire lo Stato nazionale totalitario, oggi chi minaccia realmente e materialmente la libertà, per esempio sua, di manifestare il suo pensiero, e quindi chi oggi è definibile secondo lei come fascista?

I gruppi neofascisti sono una realtà consolidata ormai su tutto il territorio italiano. Non ho problemi a definire i loro membri fascisti. Le mappe delle aggressioni per mano neofascista sono un esempio lampante del problema, e le aggressioni documentate sono comunque una parte del totale. Io stesso conosco personalmente compagni aggrediti in queste circostanze, e vivo in prima persona ormai da 4 anni le intimidazioni di gruppi come Lotta Studentesca o Blocco studentesco, che fortunatamente non contano più quasi nessun radicamento nella mia città. Penso però che i più pericolosi siano i cosiddetti “fascisti in potenza”. Quanti italiani tutt’ora non avrebbero problemi ad affidare in circostanze favorevoli il comando del paese all’”uomo forte”? Ed è su queste persone che la sinistra deve andare ad agire, perché la necessità dell’uomo forte nasce da una condizione di insicurezza e paura, curare quella paura significa bloccare l’ascesa di ulteriori forme di fascismo.

I cambiamenti che apporterà la pandemia mondiale saranno anche politici, e fra questi, come si vede già oggi, il ritorno della sovranità degli Stati, basti vedere quanto in realtà divisa si sta rivelando l’Unione Europea, che di fatto è un’unione finanziaria dove alcuni interessi nazionali prevaricano su altri. Se la Costituzione al primo articolo dice che la sovranità appartiene al popolo, non pensa che sia un tema che dovrebbe essere caro a chi si rifà ai partigiani, che si consideravano – testualmente – dei patrioti?

Un’analisi critica sull’Unione Europea, che ne sottolinei le problematiche e ne evidenzi e stimoli le capacità, è senz’altro fondamentale per tutte le forze di sinistra, non solo per l’Anpi. Il termine patriota è stato abbandonato, in modo superficiale a mio parere, dalla sinistra negli ultimi anni, e penso sia stato un errore, perché ha permesso alle destre di impossessarsene senza rivali. I partigiani erano patrioti, senza dubbio. E mi fa arrabbiare terribilmente vedere Matteo Salvini, Giorgia Meloni o chicchessia arrogarsi il titolo di difensori della patria salvo poi disprezzare i principi fondanti della Costituzione a ogni buona occasione. Tra nazionalismo e patriottismo c’è una bella differenza, ed è ora che si ritorni a dirlo. Lottare per qualcosa significa amare profondamente quello che si sta difendendo, resistere per il proprio paese, 75 anni fa come ora, significa amarlo. Il sovranismo spaventa senza dubbio, credo che la causa della competitività tra gli stati debba essere riscontrata però non tanto nell’Unione Europea in sè, quanto nel sistema economico in cui tutti noi, UE compresa, siamo inseriti. Serve un ripensamento collettivo, e in questo l’Unione è uno strumento di indubbia importanza. Serve farlo subito però, il tempo non è molto e di strada ce n’è ancora tanta da fare.