Assembramenti in piazza per 25 Aprile, Santori: «Chi lo fa è un c…»

«Chi lo fa è un coglione», così, senza mezzi termini, il leader delle Sardine Mattia Santori commenta la notizia di assembramenti in piazza per il 25 Aprile. Il governo infatti aveva autorizzato l’Anpi ad organizzare manifestazioni per ricordare l’anniversario della Liberazione. Ma pare che non tutti abbiano rispettato il distanziamento sociale.

«Con la bandiera rossa tutto è possibile» è stato invece il commento del leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

#Salvini: Oggi a Roma.

Senza polemica, solo una riflessione.

Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa.

Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh… #25aprile pic.twitter.com/Idzl6KcgAI — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) April 25, 2020

(Fonte: Adnkronos)