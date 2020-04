Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: 1411 positivi, 97 ricoverati, 21866 tamponi eseguiti

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 25 aprile 2020 – I casi positivi sul territorio della Pedemontana ad oggi sono 1411; 21866 i tamponi e 5051 i test rapidi eseguiti; 1626 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva, 2633 quelli che hanno terminato la sorveglianza; i ricoverati sono 97: 77 a Santorso e 20 all’ospedale di comunità di Marostica. Di questi, 9 sono in curati in terapia intensiva e 7 in semi intensiva.

Sono i numeri del bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di stamane, sabato 25 aprile. Non si registrano nuovi decessi nella giornata odierna.

(ph. Imagoeconomica)