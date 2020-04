Coronavirus in Veneto: +162 casi, in totale 17391, si conferma il trend di diminuzione dei ricoverati

In Veneto i positivi al coronavirus sono arrivati a quota 17391, + 162 casi rispetto alla rilevazione di ieri; i tamponi effettuati sinora sono stati 306977, + 10681 rispetto a ieri; i ricoverati in ospedale sono scesi a quota 1234; – 55 rispetto a ieri; così come sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva, ora sono 129, uno in meno rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1288, di cui 1053 negli ospedali, 27 in più da ieri; crescono le persone guarite e dimesse, arrivate a quota 2435, + 63 dalla precedente rilevazione.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto di oggi, sabato 25 aprile.

(ph. Imagoeconomica)