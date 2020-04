25 Aprile, Molinari (Lega): «Viva la Resistenza, abbasso i totalitarismi di ieri e oggi»

Il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari ha postato un Tweet sul 25 Aprile in cui elogia la Resistenza.

«W il 25 Aprile e W la Resistenza, contro i totalitarismi di ieri, ma anche contro quelli di oggi: la battaglia per la Libertà non è mai vinta del tutto e la lotta non è mai finita».

— Riccardo Molinari (@MolinariRik) April 25, 2020

(Ph. Twitter – Riccardo Molinari)