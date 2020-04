L’oroscopo della settimana (27 aprile-3 maggio): Acquario, andrà tutto bene!

♈-ARIETE

LUCIDITA’ RISOLUTORIA

E’ nel campo economico e finanziario, nella praticità da far tornare ad una sorta di precedente normalità, che si concentra il tuo pensiero in questa settimana: ci sono situazioni da valutare e da sbloccare con una certa urgenza. Svicolare, e liberarsi accortamente da situazioni impacciate e poco scorrevoli è il compitino per casa che ti affidano le stelle, in particolare Mercurio, Sole e Urano. Che porterai a termine con lucidità.

♉-TORO

VIVACE IMMEDIATEZZA.

Ci sono situazioni nuove da varare, da sviluppare con l’immediatezza che sia Mercurio e sia Urano ora suggeriscono al Sole che attraversa il tuo Segno. Fai affidamento su di te, sulla tua intraprendenza, sulla tua vivacità intellettuale perché la interferenza di Saturno rende discontinue certe promesse e protezioni dall’esterno. La tua natura così solida, concreta e posata sarà capace di trovare la via di fuga da certe situazioni .

♊–GEMELLI

CERTEZZE CONDIVISE.

Quando la settimana inizia i due valori affettivi e sentimentali sono entrambi nel tuo bel Segno: Luna e Venere si incoraggiano l’una l’altra a dare spazio anche alle sensazioni più romantiche, a non venir meno al desiderio di spartire le attuali esperienze con chi condivide il tuo cuore. Il trigono di Marte ad entrambi i valori celesti così affettuosi renderà il legame a due fonte di forza, di sicurezza, di certezze da condividere amabilmente.

♋-CANCRO

SCELTE DIFFERENTI ED IDONEE

La solitudine e l’isolamento che è la caratteristica principale del periodo ti ha fatto bene: ha calmato certe irrequietudini e ti ha dato modo, complice l’aspetto favorevole che Nettuno dai Pesci compie per il tuo Segno, di soppesare interessi, istanze, finalità e modus operandi che hai adoperato per lungo tempo. Le scelte che l’attualità ti sta comunque dettando saranno differenti, migliori, idonee a darti maggior agio e ben maggior tranquillità.

♌-LEONE

REALISTICO POSSIBILISMO

E’ il confermativo Primo Quarto di Luna a darti una pacca sulla spalla e a sostenere, finalmente, che la tua linea d’azione si sta rivelando la più consona a darti la certezza che stai agendo in maniera impeccabile appunto per far proseguire i tuoi ambiziosi progetti. Nonostante le impositive circostanze nelle quali adesso tutti quanti ci muoviamo hai organizzato intorno a te una rete di realistica positività che sarà il motivo conduttore del momento.

♍-VERGINE

MUOVI BENE LE TUE PEDINE

Indubbiamente la protezione attuale degli astri muove le pedine del tuo gioco in maniera adeguata e consona ai tuoi desideri. Sia Giove e Plutone, dal Capricorno, e sia Mercurio, Sole e Urano, dal Toro, si sono schierati per darti appoggio, intelligenza attiva e una lucida visione d’insieme, capace di tener conto di tutti i particolari. Il settore affettivo non è così luminoso come forse vorresti, ma basterà poco per riportare anche lì lo scacco matto!

♎–BILANCIA

ROCCIOSA VICINANZA EMOTIVA

Anche per te le triangolazioni celesti di questo momento sono basilari per un equilibrio fra attività e emozioni. A dare il là a speranze affettive ci so mette Venere e, all’inizio settimana, anche la Luna che danno un tocco di spensieratezza vivace alo settore amoroso, ma è la presenza in Aquario di Saturno e di Marte a tradurre le situazioni a lungo sperate una concretissima realtà e capaci di darti una consolante e rocciosa vicinanza!!!

♏-SCORPIONE

RESTRIZIONI PIU’ LASCHE…!

Ti mancano tante cose, hai nostalgia di parecchi settori che in questa fase non sono più di stretta attualità. In molti campi ti sembra di essere arrivato al limite e la possibilità di prossime aperture alla tua scalpitante autonomia personale ti da conforto. Sole, Mercurio e Urano, contrari nel Toro, sono del parere che comunque non dovresti approfittare troppo delle prossime più lasche restrizioni. Sorvola su contrasti familiari e domestici.

♐-SAGITTARIO

TI MANCA LA SOCIALITA’

E’ il settore sociale, lo scambio di opinioni, la comunicativa fra amicizie e frequentazioni vivaci e simpatiche a esse l’oggetto dei tuoi attuali desideri inascoltati dalle stelle… E vorresti maggiori attestazioni d’affetto da parte di chi ami, che forse al momento è troppo concentrato su di sé e sulle sue sensazioni per darti l’appoggio che in effetti avresti sperato… La convivenza non è stata esente da situazioni un tantino cariche di tensione!

♑-CAPRICORNO

IMMEDIATEZZA REALIZZATIVA

E’ in una lucida capacità organizzativa, dettata da Mercurio, Urano e Sole, a dare spago al tuo desiderio di trasformare il restrittivo periodo attuale in una piattaforma nella quale le tue rinnovate abilità comunicative facciano davvero la differenza! Giove e Plutone, attestati nell’Ultima Decade, voglio arrivare ai loro pratici fini, mentre i pianeti nel Toro ti danno la possibilità di farlo con una immediatezza che ti darà ampie soddisfazioni.

♒–ACQUARIO

MODALITA’ ESUBERANTE E ATTIVO

Il mantra di questo periodo. “Andrà Tutto Bene” per te è giustificato dal fatto che Saturno e Marte abitano i tuoi gradi, e che quest’ultimo sia addolcito e ringalluzzito dal trigono con Venere e (… all’inizio settimana) anche della Luna. La certezza che stai arrivando ad una fase successiva alla ristrettezze finora vissute, da nuova linfa alla tua scalpitante vitalità. Ti porterà ad agire in modalità davvero più esuberante e più attiva.

♓-PESCI

NULLA SARA’ COME PRIMA…

Il sestile fra Plutone e Nettuno, che ha praticamente dominato nella seconda parte del secolo scorso, è un viatico celeste per attitudini lucide, lungimiranti, anticipatrici e da impulso tanto forte quando necessario alla tua volontà di metamorfosi e di cambiamento. Fermo restando che NULLA sarà più come prima, le opportunità per reinventare interi settori della tua vita ora ti sono offerte dagli astri. Pure in amore devi far trasformazioni…

Previsioni a cura di Susy Grossi consulente astrologico *protected email*

(ph. Shutterstock)