Schiavonia, prende forma l’ospedale donato dal Quatar

Continua senza sosta il montaggio delle strutture dell’ospedale da campo donato dal Qatar, che si sta allestendo in un’area di 8.000 metri quadrati prospiciente il covid-hospital di Schiavonia (Padova). «Per i nostri operatori della Protezione Civile, coadiuvati dai preziosissimi volontari, non ci sono giornate di festa – spiega in un comunicato l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, nell’aggiornare la situazione dei lavori a Schiavonia – si lavora per portare a termine il cronoprogramma senza ritardi». Negli ultimi giorni sono state ultimate le attività di montaggio delle capriate della struttura, delle coperture e oggi si sono ultimate anche le operazioni di montaggio dei pannelli di chiusura, tutte operazioni a cui hanno partecipato, sotto la guida della Regione Veneto, personale dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Nel corso delle ultime ore sono state individuate anche le soluzioni per i moduli di trattamento dei reflui e dei rifiuti ospedalieri dell’ospedale da campo.

«Ci sono migliaia di volontari impegnati in moltissime attività su tutto il territorio regionale – allarga il ragionamento Bottacin – dalla distribuzione mascherine al trasporto e consegna di materiale sanitario, al presidio pre-triage negli ospedali, al lavoro fatto nel ripristino dei cinque ex ospedali riattivati per aumentare la disponibilità di posti letto nelle battaglia contro il covid 19, oltre a molto altro. Più di 70.000 giornate/uomo, che stanno impegnando tutte le organizzazioni di protezione civile, che in Veneto sono quasi 500 – conclude l’assessore – e che sono i nostri “reggimenti logistici”, gratuitamente impegnati nella guerra contro il virus per garantire il supporto a tutto il personale che sta in trincea, ovvero ai sanitari. A loro va tributato un grandissimo grazie».