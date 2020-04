Zaia: «Convivenza responsabile col virus»

Il presidente del Veneto Luca Zaia in apertura della conferenza stampa quotidiana per aggiornare sulla situazione del contagio da Coronavirus in Italia, il giorno dopo l’ordinanza a sorpresa, ha parlato del 25 Aprile, festa della Liberazione e di San Marco, patrono di Venezia e dei Veneti. Il presidente del Veneto ha detto inoltre che ci sarà una «convivenza responsabile con il virus», cioè si dovrà tornare a vivere ma senza pensare che sia tutto finito.

«Resta l’apprensione rispetto alla possibilità di reinfettarci, tutte le comunità hanno avuto una curva di 70 giorni, vale la pena ricordarlo, ma la fase di coesistenza con il Covid deve essere affrontata con responsabilità – ha detto Zaia -. Non saremo in liberazione totale, avremo mascherina, guanti, igienizzante e comportamenti e precauzioni che diventeranno oramai ordinari. E’ fondamentale la collaborazione dei cittadini».