Fase 2, verso apertura musei il 18 maggio

Il presidente del Veneto Luca Zaia lo aveva anticipato nella conferenza stampa di oggi e il premier Giuseppe Conte lo ha confermato sulla sua pagina Facebook: questa sera alle 20:20 sarà in diretta per parlare della Fase 2, quella che dovrebbe iniziare il 4 maggio e che in Veneto è stata già anticipata dall‘ordinanza a sorpresa del 24 aprile. Secondo quanto emerge dalle riunioni in corso a palazzo Chigi sulla Fase 2 si parla di una possibile riapertura dal 18 maggio, di musei, mostre e luoghi culturali.

Si parla inoltre di dare il via libera alla mobilità individuale ma solo tra familiari. Gli spostamenti però sarebbero solo nel proprio Comune non fuori Regione. Pare anche che sarà ancora obbligatoria l’autocertificazione.