Meteo Veneto, temporali in arrivo

Dopo alcuni giorni di caldo quasi estivo tornano ad addensarsi le nuvole sul Veneto con possibilità di piogge e temporali. Secondo le previsioni Arpav a partire dal pomeriggio di martedì 28 il tempo sarà in peggioramento su Alpi e Prealpi e in pianura. La perturbazione durerà almeno fino a giovedì 30: ci aspettano temporali, pioggia, e in montagna anche la neve.

Martedì 28. Nuvolosità irregolare, anche consistente sulle zone montane e pedemontane, specie al pomeriggio, alternata a schiarite, più frequenti in pianura. Precipitazioni. Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni che saranno inizialmente sparse poi a tratti diffuse nel corso del pomeriggio sulle zone montane e pedemontane (probabilità alta 75-100%). In pianura al mattino possibili locali fenomeni, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni sparse (probabilità medio-alta 50-75%), specie sui settori centro-settentrionali. Saranno probabili locali rovesci o temporali. Limite delle neve intorno ai 2200/2400 m, a 2000m circa in caso di rovesci intensi. Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione o localmente stazionarie.

mercoledì 29. Condizioni di tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone montane, nuvolosità più irregolare con qualche schiarita in pianura. Probabili precipitazioni da sparse a tratti diffuse nel corso della giornata anche a carattere di rovescio o temporale; tendenza a diradamento dei fenomeni in serata. Limite della neve intorno a 2000 m. Temperature senza notevoli variazioni.

giovedì 30. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso e precipitazioni già nel corso della mattinata sulle zone montane in estensione alla pianura centro-settentrionale nel corso del pomeriggio, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno ai 1700/1900 m. Temperature senza notevoli variazioni salvo calo dei valori massimi sulle zone montane. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest e da sud sulla costa dal pomeriggio.