Padova, il titolare paga la multa al dipendente: «Stava tornando dal lavoro»

Paolo Bettella, titolare di una ditta di trasporti di Padova responsabile del credito dell’Upa, ha scritto, come riporta oggi Il Mattino, una lettera al sindaco Sergio Giordani per lamentare un eccesso di zelo da parte dei vigili urbani. Il protagonista della vicenda non è stato lui, direttamente, ma un suo dipendente che si è visto comminare una sanzione da 280 euro per aver attraversato via Lungargine Scaricatore.

In effetti l’ordinanza comunale vieta di passare per gli argini, ma l’uomo tornava dal lavoro, l’azienda è aperta per i codici Ateco, e la sua ubicazione non consente percorsi alternativi, se non facendo un giro esageratamente largo. Così Bettella pagherà la multa al posto del suo dipendente, ma ha voluto far notare al primo cittadino e imprenditore Giordani l’assurdità della faccenda.

Immagine di repertorio Ph Imagoeconomica