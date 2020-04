Qual è la prima cosa che farai finita la quarantena? Le risposte dei lettori/1

Cari lettori, l’emergenza che stiamo vivendo ci ha tolto anche quelle cose che davamo per scontate come andare a bersi uno spritz al bar con gli amici, fare una passeggiata dopocena o semplicemente recarsi al lavoro. Nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di rispondere a questa domanda: “Qual è la prima cosa che farai quando finirà la quarantena?”. Ecco le vostre risposte. Augurando a tutti di poter realizzare presto il vostro primo desiderio post-emergenza, continuate a scriverci sui nostri canali social o alla mail *protected email*

Gabriella: Abbracciare la mia famiglia. I miei nipotini mangiarli di baci. E poter camminare in mezzo la natura. Niente di più.

Carla: Andrò al cimitero a trovare mia madre, non ho più potuto vederla dopo il ricovero in ospedale e neanche assistere al suo funerale.

Paola: Spero ci sia una grande tavolata con le mie tre figlie, i loro mariti e i miei preziosissimi 8 nipoti ed io che preparo gnocchi per tutti!!!!!

Rosanna: Mi accorgo che quello che mi sembrava irrinunciabile prima, ora non lo è più. La fine della quarantena non significherà tornare a fare la vita di prima. Perciò intanto una passeggiata, ma essendo considerata anziana, chissà quando succederà. E poi quando potremo muoverci in sicurezza, vorrei andare a trovare i parenti e bere un caffè con gli amici. Riabbracciarsi? Sarebbe bello, ma credo che rimanderò.

Loredana: Darsi la mano, abbracciarsi era una cosa fatta così senza senso, tanto per… Quando potremmo farlo lofaremo con il ❤️e avrà un senso.

Anna: Quello che ha portato di bello questa quarantena che finalmente si conoscono i vicini di pianerottolo, magari attraverso i balconi si ci saluta e si fa amicizia specialmente nelle città.

Vittorina: Andare in piscina sono piena di dolori mi manca da morire la piscina del monoblocco del Lido. La prima rivedere i miei nipotini.

Orietta: Riabbracciare prima di tutti mia nipote che mi manca un botto….i miei familiari che anche se abitano ad un km da casa mia ma con queste restrizioni è impossibile muoversi da casa ….stringerli….e fargli sentire tutto il mio amore…♥️

Anna: Spero di poter andare da mio marito che sta in istituto da 2 anni Perché ero abituata andare tutti i giorni Mi manca tanto anche perché mi sentivo indispensabile Spero che questa pandemia finisca presto.

Licia: Abbracciare i miei cari, poi un volo nel mio Paesino di montagna!!!!! E fare Indigestione di aria pulita, di notti stellate, di montagne all’orizzonte, passeggiate nei sentieri boschivi, la natura!!!!!❤

Francesca: Andrò al cimitero a trovare mia figlia che mi manca non pensavo in questo modo doloroso

Maria Luigia: Prima di tutto abbracciare i familiari che sono vicini ma li vediamo solo in video telefono Un immenso abbraccio alle amiche che mi mancano tanto e fare le solite passeggiate.

Gloria: Andrò a trovare la mia nipotina che mi manca tantissimo perché è la mia sorgente di gioia.

Rosaria: Andare in Piazza Bra con il mio nipotino e lasciarlo correre felice nel vallo dell’Arena si diverte tanto e io guardandolo Sto bene

Paola: Io vado alla casa di riposo a dare un grande abbraccio alla mia mamma!

Miria: In chiesa a ringraziare Dio!

Marina: Io penso che mi sarò talmente abituata a restare in casa che non mi verrà più voglia di uscire.

Fernando: Spero solo che questa esperienza insegni molto anche e soprattutto a non dimenticare essere più umili meno egoisti e più solidali se questa è una guerra meglio gli anni 70 fai l amore non la guerra 🆗👍😁

Teresa: Andrò al cimitero a salutare mio marito e poi abbracciare la mia nipotina che mi manca tantissimo.

Ivana: Quando finirà questa pandemia abbraccerò tutte le mie amiche a cui voglio bene e spero che qualcosa cambi che non ci sia più odio invidia e che ci sia tanto amore.

Marina: Andrò a trovare le mie sorelle (anziane) e una cara amica con il marito malato 💝

Annarosa: Essere libera di uscire di casa senza problemi e andare dove mi porta il cuore , non so dove, basta essere liberi.

Liana: La prima cosa che farò è andare a trovare la figlia e nipotini poi via nella mia casetta al mare a godermi il sole e passeggiate in riva al mare. E riprendere i progetti per questa estate all’estero.

Marcella: Rivedere i miei nipotini e poterli abbracciare ! ❤

Stefania: Farò una lunghissima passeggiata con il mio cagnone Rocco. Almeno 2 km!!!!

Renzo: Io vorrei tante cose, che questa pandemia abbia insegnato, un po’ a tutti, che serve poco per vivere in pace, tanto ricco o povero il virus non ha fatto distinzione.

Mara: In mezzo ai papaveri in fiore al sole con un buon calice di prosecco.

Anna: Abbracciare i miei nipoti😊

Patrizia: Trovare mia mamma ultra novantenne se Dio mi darà la grazia di conservarla fino ad allora.

Daniela: Farò una passeggiata andrò a bere lo spritz ma soprattutto porterò una candela alla madonnina 😁❤️

Pierina: Vorrei trovarmi con i miei figli e nipoti tutti assieme come erano piccoli.

Concetta: Andrò a trovare mia madre in casa di riposo sono più di 40 giorni che non la vedo.

Antonella: Zaino, un buon panino dentro, scarponi e via a camminare in montagna.

Damiano: Quello che farò non lo so, quello che desidero è che mi piacerebbe che si prendesse coscienza,di tutte le cose inutili che appesantiscono la vita politica compresa.

Maria: Fare quello che facevo prima di questa fermata e sono talmente tante cose che è impossibile scriverle tutte.

Elisabetta: Riabbracciare i miei figli e i nipotini, mi mancano tantissimo…💓💓💓💓

Gianfranco: Io e il mio cagnolino andremo dove andavamo tutti i giorni un paio di ore a camminare anche se lui ha 16 anni mai stanco 👍❤☺

Patrizia: Una camminata senza fine per la città.

Laura: Non so …questa pandemia mi ha tolto tutto l entusiasmo …non.mi va più nulla …..

Birba: A far visita alla mamma e al papà in cimitero.

Maria Teresa: Spero di poter andare in istituto dal mio papà il prima possibile 😓

Patrizia: Corro a vedere i nipotini per abbracciarli stretti a me.

Tommaso: Cambiare lo stile di vita, ma sarà difficile per tutti.

Antonietta: Porterò un fiore a mio figlio.

Maria Josefina: Andare in cimitero a portate un fiore. 🌷🙏

Delì: La prima cosa che vorrei, riabbracciare i miei 4 nipoti che mi mancano

Valeriana: Al mare al mareeeeeeeee😊🌺🌹

Nadia: Baciare abbracciare le mie nipotine lontane

Maria Grazia: Le stesse cose di prima…toccandomi il volto per assicurarmi che non ho più mascherine!!!!

Giorgio Pollini: Io spero di poter lavorare…. Scusate se è poco!

Donatella: Riabbracciare fisicamente le persone che amo

(ph: shutterstock)