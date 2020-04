Il leader dell’opposizione Matteo Salvini auspica che da domani ci siano una serie di aperture che di fatto anticipino a livello nazionale la Fase 2. «Domani è lunedì, mi aspetto che chi può riaprire in sicurezza abbia il permesso di riaprire dal governo, perché se si perdono ancora settimane sarà un disastro economico e sociale». Così ha detto il segretario della Lega, parlando a Italia7. «Continueremo a fare proposte, ma bisogna essere in due per

collaborare» ha aggiunto.

(Ph. Imagoeconomica)