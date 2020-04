«Il sovranismo manca di uomini sovrani»

«Non se ne può più di un’umanità costantemente asservita, corruttibile, fragile, che giudica il reale, la politica e il mondo per mezzo dell’emotività, dell’istintività, senza volto, che sfiora la vita perché non faccia troppo male fino al tramonto, che si discolpa da ogni cosa perché incapace di assumersi le proprie responsabilità, un’umanità che sempre più raramente dissente e reagisce». Il coronavirus ha messo tutti di fronte all’amara constatazione dell’impotenza di fronte alla Natura, ma non davanti alla Storia. L’appello a riprenderne in mano le redini è un po’ il messaggio di un libro uscito da pochi giorni per i tipi di Passaggio al Bosco, il cui autore, Emanuele Ricucci, è uno che non tema di andare alla caccia grossa, aggredendo i fondamentali: «Bisogna cominciare a pensare di costruire un uomo diverso dopo il grande virus, capace di frenare le follie della globalizzazione, del neoliberismo e della religione dell’umanità, direbbe Jean Louis Harouel: l’uomo non è Dio e lo stiamo ampiamente vedendo». Firma culturale per Libero, Il Giornale e il mensile CulturaIdentità, collaboratore di Vittorio Sgarbi, ha all’attivo cinque pubblicazioni, fra cui “Torniamo Uomini. Contro chi ci vuole schiavi, per tornare sovrani di noi stessi” (2017), dal cui troncone nasce l’ultima, dal titolo eloquente: “Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” (Passaggio al Bosco, 2020).

L’uomo-folla richiama alla mente l’uomo-massa, l’individuo massificato e anonimo, standardizzato e appiattito su cui un tempo era la critica culturale di sinistra (la Scuola di Francoforte su tutti) a menar fendenti. Tu ti rivolgi invece al mondo di destra. Eccezion fatta per singoli o per nicchie, entrambe le culture, se vogliamo così chiamarle per semplificare, sono oggi prive di pensieri forti, di movimenti radicali, di volontà rivoluzionaria, adagiate come sono sul sistema di vita liberale. L’una, quella di sinistra, contestandolo perchè non è abbastanza liberale (più diritti individuali); l’altra, quella di destra, attaccandolo perchè è troppo liberale (più sovranità nazionale). La folla è la massa? E cosa significa “libertà” quando il pensiero unico si fonda, in forme e sfumature diverse, sulla presunta libertà?

La folla è massa, ne è evoluzione o, se vogliamo, peggioramento. È una circostanza, la velocizzazione dei difetti della massa, uno stato della massa melassa. La massa, di suo, gode di un’identità, la folla no. L’uomo folla, di cui Le Bon lesse i caratteri, di cui parlo nel libro, è l’esatto opposto della libertà. Libertà che non si realizza più nella possibilità di fare ciò che si vuole, di andare dove si vuole e di essere ovunque nello stesso momento, come un Padre Pio 3.0, ma nella maturazione delle persone che riescono a generare gli anticorpi ai dogmi dell’unico pensare. L’interruzione delle libertà vitali che in questi giorni esplode, come una carezza alla carta vetrata, necessaria a combattere la Bestia e mortale, al contempo, per i cittadini, la prolungata quarantena, la confusione nella comunicazione e nell’intervento dello Stato, a livello socio-economico, il terrore psicologico, l’assenza di una precauzione psicologica, la dittatura della paura che ci terrà in gabbia anche quando le gabbie verranno aperte, gli eccessi di questo momento storico, oltre alla dovuta e necessaria tutela pubblica, non si sarebbe realizzata con un uomo maggiormente integro, coltivato, aderente al reale, e non alla sua narrazione, perché capace di costruire una propria conoscenza, di mettere a frutto un pensiero critico che frena lo stato emotivo con cui affrontare il mondo e questo momento.

Il tuo libro è la conseguenza di una “solenne rottura di coglioni”. Stato d’animo molto diffuso, per non dire caratteristico delle folle di frustrati che nello sfogo sterile dell’incazzatura permanente trovano una facile compensazione. Ma tratteggiando il profilo del tuo uomo che non ci conforma, ti richiami all’equilibrio razionale contro quell’empatia dolciastra che impesta di ipocrisia la discussione pubblica. Bisogna reimparare a essere duri, per dirla con Nietzsche, e sapere odiare, diciamo così, cortesemente e civilmente?

Esatto. Anche se l’uomo sovrano di sé stesso impara a veicolare la propria rabbia, la propria insoddisfazione, la propria infelicità, non più per questione strettamente egoistiche e individuali, ma grida il malessere del mondo. Va detto che però, finalmente, avrà le armi per saper gestire il momento. Non sarà più tutto ridotto a uno strillaccio impotente, delegato solamente a un leader. Qui starà, in due parole, la maturazione dell’uomo sovrano di sé stesso, uomo necessario per il domani, tornato a un’integrità, connesso con tutte le proprie dimensioni, con un pensiero critico. Il populismo è la sostanza con cui stanno drogando una generazione che si vuol credere nuovamente redenta e partecipante. Ma monta l’illusione, un neoreale ancor non definito dalle urne o da una contaminazione effettiva del sistema in cui viviamo. Questo libro nasce, in primis, come reazione agli strilli di tutti, nella volontà di tornare a lasciare qualcosa in eredità. L’uomo sovrano di sé stesso, integro, consapevole, reattivo, coltivato è la versione matura del populista tastierato, ipermodernizzato, non coltivato se non sulla percezione del reale, di ciò che riesce a cogliere e a impastare come conoscenza statica, tra le parole del suo leader, un po’ di web, qualche talk show, molti post e troppo sentito dire. Fattori che si distinguono dalla liquidità delle visioni del populismo, che appare come un momentaneo stato febbricitante, come transizione delle masse furenti o placide, ma comunque non più poste in condizione di priorità, che non impone un determinato obiettivo visionario, né uno specifico modello “ideale”. Penso al sovranismo come un “riacquisire”, un “riprendere”, un “proseguire”; il populismo, invece, come un “accontentare” o comunque un “gestire”. Gestire implica un’intercambiabilità degli orizzonti, declinabili, anche nei temi, al momento, al grado di priorità secondo le necessità di sopravvivenza sociali. Riacquisire, pare presupporre un qualcosa di preesistente e fondamentale.

Il sovranismo è stato finora un’onda politica che si è sparsa in tutto il mondo occidentale come un vento di tempesta dando espressione plastica ed elettorale al bisogno di sovranità. Ma difetta di teoria e anche di prassi, intesa sul piano ideale. Insomma: c’è il seguace di partito e il follower tifoso, e poi c’è l’elettore. Ma non ci sono una o più correnti di pensiero, e non c’è un militante nel senso più pieno della parola. Perchè, secondo te? E se l'”uomo sovrano” deve anche militare, dove o in cosa concretamente può trovare una “casa”, una base, una comunità, nella società degli individui soli e delle relazioni liquidabili con un click? Non rischia, il tuo appello a tornare uomini integrali, di restare un nobile messaggio in bottiglia nell’oceano della “grettezza da risultato” (“sì, ok, belle idee, ma quanti voti c’hai?”) che a destra abbonda. Come dappertutto. Insomma, è una figura più esistenziale che politica, l’ideal-tipo che hai in mente? E a chi si rivolge?

L’uomo sovrano di sé stesso, in cui spero e che immagino, in realtà non è di destra o di sinistra. Ma è un uomo veramente libero, perché compie la prima rivoluzione: quella di tornare a dedicarsi la vita, a coltivare sé stesso affidando la propria fiducia ai propri studi, alle proprie visioni e letture, alle proprie esperienze, all’estinzione dei dubbi che lo attanagliavano, insomma, l’uomo sovrano di sé stesso non delega più il proprio pensiero critico, torna a costruirlo. Il che, in tempi di masse furenti, di conformismo spinto, di tifoserie, di web e talk show, di volto dei leader splendente come quello del Messia, di emozioni ed empatia per giudicare il mondo, è una vera e propria conquista. È un’affermazione e non una contrapposizione, è un ritorno non una permanenza. È costante dinamismo. L’uomo sovrano di sé stesso è un individuo che torna ad avere cura del proprio rapporto con la felicità e con la cultura, con l’arte e con la morte, con il tempo e con l’amore, col coraggio e con Dio, con l’Assoluto, con la Natura e con la Bellezza, essendo parte del proprio tempo. Non una nostalgica utopia, ma una pratica possibile. Un uomo alla riscoperta delle sue dimensioni che può trarre origine dal sovranismo – da intendersi ben oltre le passeggere vicende politiche e dei leader, estendendo il significato all’ “atto del recuperare controllo”, alla dimensione antropologica e culturale, e di cui l’autore mette in luce alcuni limiti strutturali, analizzando il caso italiano – nel quale si possa intravedere il modello umano di domani, dopo la crisi dell’uomo globale delle sinistre (senza Dio, né Patria, con un’identità liquida, eternamente precario e migrante, cittadino di tutto il mondo, seguace delle grandi speculazioni) e dell’uomo massa in rivoluzione, caro al Movimento Cinque Stelle (quel giardiniere di Sondrio che vuole andare al potere per distruggere il sistema e finisce per diventare il sistema esso stesso). Signori, quest’uomo si può realizzare, poiché implica la massima libertà di farlo riguardando l’intimità di ognuno; non si tratta di organizzare un movimento politico, di creare inutili think thank, di sommare idee ad altre idee (di cui siamo pieni), ma di ricominciare a percorrere la strada del ritorno. Del resto le piccole cose reggono il mondo, come una proteina sta mettendo sotto scacco il mondo.

Facile sarebbe obiettarti che stai cedendo al richiamo dell’utopia. Comprensibile, ma poco fattibile per definizione. E ripeto, non si vedono in giro molti sovranisti che corrispondono a questo sovranismo, elevato e ideale.

Questo libro è tutto fuorché un esercizio di stile o una triste utopia. Il secondo capitolo del libro (dal titolo eloquente: agricoltura umana) è dedicato proprio allo “sputtanamento” di ciò che devasta un certo mondo ideale che si vorrebbe realizza, o in parte si realizza, nel sovranismo. Anche e soprattutto di quelle figure che non si possono permettere di dire “sì, ma quanti voti porta”, di banalizzare, di brutalizzare, poiché, va ricordato, la “vittoria” del sovranismo come alternativa è solo virtuale, nel mondo sondocratico, dei sondaggi come percezione di un neoreale (come lo definirebbe Luigi Di Gregorio). Il sovranismo deve distinguersi, se vuole esistere. Deve formare un uomo maturo, non può servirsi dell’uomo folla, arrapato dal volto dei leader, replicante, seguace zitto e perfetto condivisore di post. Non basta, e basta! Riportare una gente al centro della propria sovranità deve essere anzitutto uno sforzo culturale armonico, complessivo, non una dichiarazione. Non si può liquidare la Storia nel conformismo. Laddove non intendo, solamente, far camminare di pari passo le scelte politiche con le visioni culturali, ma, soprattutto, formare i propri uomini, non come eroi, né come macchine da guerra lobotomizzate. Il contrario. Il sovranismo deve distinguersi, non c’è niente da fare. Solo se riuscirà a compiere lo sforzo di declinarsi in un movimento culturale, appunto, schivando la mera di figura di reazione rabbiosa e anti-allergica, politica, alle follie del progressismo, in senso lato, allora potrà perdurare nella storia e contaminare le generazioni di uomini. Uomo e politica, politica e cultura.

Benissimo la teoria. Ma insisto: e la pratica, anzi, come si diceva un tempo, la prassi?

Altro che teorie! Il problema è semplice: se l’attuale configurazione sovranista non muta, c’è poco da fare. Se il “movimento sovranista” che è anzitutto questione antropologica, umana, ancora sceglie di protrarre gli umani vizi (che gli appartengono per genoma, ereditato dall’orfano mondo della fu destra) non occupa spazi (vedasi i primi e rari vent’anni di centro destra al governo). Il mondo opposto al sovranismo occupa “militarmente” spazi da anni. Prosegue i propri valori e il proprio predominio territoriale.

A chi ti riferisci?

Alla rete di dirigenti, insegnanti, docenti, bidelli, capi, capetti e caporali, cantautori, autori televisivi, giornalisti, direttori, scrittori, attori, scopatori di diciottenni alle mostre fotografiche a Trastevere, amministratori di condominio, associazioni culturali, Anpi, Arci e controarci, è finemente calata e fittissima, ramificata nello scheletro italiano, a dettarne i ritmi, i gusti, ad affiliare, dai più piccoli meandri dell’ultimo paesino, alle più grandi stanze d’azienda, sin nei consigli comunali. La sinistra, ad esempio, si rigenera eternamente in questo stargate anche se dovesse essere cadavere politico, continuando a gestire indisturbata la cultura di massa e il sentire comune), cerca costantemente il placet dell’avversario, magari per far carriera, dedica la propria comunicazione solamente alla politica take away dei leader (prendi e consuma il tema del momento, senza un percorso storico, finanche identitario, valoriale, visionario che diventa capace di essere presente contaminante), anziché per mezzo dei potenti mezzi social e comunicativi in genere istruire sulle novità editoriali di quel mondo, ad esempio; non forma i propri uomini, si incastella negli umani vizi di un feudalesimo che crea cerchi magici, amici e nemici, buoni e stronzi, tizi che chiudono porte per screzio, anziché concepire che la guerra a questo mondo di merda è durissima, perché non più ideologica, ma diretta da un lato all’estinzione di ogni alternativa che si pone al pensiero unico e direttamente alle corde più profonde degli uomini (vedasi la volontà di stravolgere l’identità sessuale, ad esempio, in nessun comunismo, in nessun fascismo si è mai arrivati a tanto, per essere brevi e banali), dunque non si realizza un bel nulla. Se si continua a non tradurre pensieri e visioni, trattando la cultura come vezzo per pochi, come dimostrazione personale di forza per vincere le gare tra clan (che cosa che ce ne facciamo delle disquisizioni su Heidegger, a porte semi chiuse, essenziali a capire il nichilismo, se il gelataio di Vigevano non arriva neanche lontanamente a concepire di cosa stiamo parlando? Il gelataio dovrà coltivarsi, così come dovrà essere coltivato), se non si professionalizzano alcuni rapporti comunicativi; se non si realizza questo e molto altro, il sovranismo non esiste; se non si capisce che il sovranismo è questione anzitutto umana, e non solo politica, economica, geopolitica, allora il sovranismo non esiste. È una reazione rabbiosa, populista, momentanea. Amen. Ma non avrà la capacità di incidere a lungo nella storia.

Insomma, par di capire che bisogna partire dal basso, dalla società, dalla metapolitica, dal singolo individuo. Senza farsi illusioni sulla politica militante e di partito.

Repetita: sulle piccole cose si regge il tutto. L’uomo, in confronto alle grandi strategie di politica economica, “pare” cosa piccola, inutile, inservibile. Nel libro, tutto ciò che costituisce questa lunga risposta è trattato in maniera chiara, nitida, approfondita. Chi leggerà, se ne renderà palesemente conto. E forse mi darà ragione. Nella coltivazione dell’uomo sovrano di sé stesso, soprattutto oggi, sta il militante. Chiusa la sezione e aperta la piazza virtuale, constatata la complessità e la velocità dello svolgimento dei processi di governo comune, condannati a morte i programmi politici, è impossibile pensare il militante di oggi come quello di ieri. Il militante dell’oggi è parte di una palestra di vita, dovrà essere un presidio “culturale” individuale, semovente; egli porterà con sé la convinzione nella propria visione del mondo, esistendo oltre la delega politica, combattendo la corruzione che questo mondo vuole imporgli, contrastando la rete di ricatti, di facilitazioni ad uso personale, di difficoltà e miseria, di incoerenze che il sistema, come bassofondo londinese ottocentesco, pone a ogni angolo; assumendosi responsabilità, combattendo l’insistente canto delle sirene che lo chiamano a depotenziare se stesso in nome di un paradiso terreno con sette vergini disponibili e fiumi di latte e miele – un tempo sarebbe bastato chiamarlo posto fisso… Il militante di oggi cerca una nuova modalità di aggregazione che dai luoghi passa al pensiero, divenendo egli stesso il luogo. L’integrità è il luogo del militante: nella propria integrità egli si rinnova e prosegue. Non è più, o raramente, il luogo fisico, infatti, a essere coesione, ma è solo lo stesso sentire ideale che avvicina militanti costretti a muoversi nei nonluoghi del neoreale, schivando fake news, combattendo la disinformazione, coltivando se stesso alla lettura, al rapporto col tempo per studiare e sentire le pulsazioni aritmiche dell’esistenza, nella ricerca di una reazione, nella fermezza della presa di posizione, nella capacità di sviluppare un proprio pensiero critico. Un percorso di militanza contribuisce a una coltivazione complessiva della coscienza critica dell’uomo, eleva il cittadino, rende consapevole l’elettore, e conduce a frenare il nozionismo, l’aggregazione frettolosa e onanistica dei frammenti del presente rubacchiato qua e là tra un talk show, una mezza verità, il post del Capo e un articolo di un giornale online, che non permette, come abbiamo visto, la composizione di una sufficiente immagine culturale. Per questo per ogni uomo ci vuole un militante, perché sarà lui a costruire il voto. Egli incarnerà l’estrema provincia dell’impero, l’ultimo bastione, l’ultimo presidio.