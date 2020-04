Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: 1414 casi positivi, 87 ricoverati, 1560 in sorveglianza

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 27 aprile 2020 – Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore, per Covid-19, sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana, il cui bollettino di stamane, lunedì’ 27 aprile, evidenzia 1414 positivi ad oggi. 23025 i tamponi e 5051 i test rapidi eseguiti; 87 i ricoverati, di cui 70 a Santorso e 17 all’ospedale di comunità di Marostica; di questi 8 sono in terapia intensiva e 6 in semi intensiva; 1560 i pazienti in sorveglianza attiva e passiva, 2737 coloro che hanno terminato il periodo di sorveglianza. I deceduti sul territorio della Pedemontana fino ad ora sono stati 81.

(ph. Imagoeconomica)