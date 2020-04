Coronavirus in Italia: 333 morti in 24 ore. Ancora in calo le terapie intensive

Condividi su:





Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in diretta per la conferenza stampa in cui illustra il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registra ancora un calo delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi. I casi totali sono 199.444 (+ 1.739 rispetto a ieri), i guariti e dimessi sono 66.624 (+ 1.696 rispetto a ieri). Il totale dei positivi sono 105.813 (con una riduzione di 290 pazienti rispetto a ieri), di questi 1.956 sono in terapia intensiva (- 53 rispetto a ieri), 20.353 i ricoverati con sintomi (- 1.019 rispetto a ieri). I morti oggi sono 333.





