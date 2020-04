Der Spiegel difende l’Italia dai tedeschi: «Basta trattarla con spocchia»

«Basta trattare l’Italia con spocchia, il vero dramma dell’euro risiede nel clichè erroneo che il Belpaese sia spendaccione. Ma questo non ha nulla a che fare con la realtà e sta per disintegrare l’Europa». Questo è uno dei passaggi dell’articolo apparso su der Spiegel a firma di Thomas Fricke che altro non è che una lunga difesa all’Italia e un monito all’Europa che corre un serio rischio per la «caricatura fatale che la Germania ha dell’Italia».

«Forse è una conseguenza di tanti film sulla mafia – continua l’articolo -. Forse è semplicemente l’invidia per il fatto che l’Italia abbia un tempo migliore, un cibo migliore, più sole e più mare. Qualcosa comunque deve spiegare questo assillo nel puntare sul fatto che i tedeschi sarebbero più oculati, più seri e più affidabili. E a questo proposito mostrare l’inadeguatezza dell’Italia. Tutta questa spocchia tedesca non è di adesso, ma adesso è particolarmente tragica – continua -. Questa giaculatoria tedesca ha così poco a che fare con la realtà, più o meno come i crauti con le abitudini alimentari di Wanneeickel, o come la lodata puntualità tedesca ha a che fare con la velocità di costruzione del nostro delizioso aeroporto nella capitale. Sempre che questo sia ancora divertente». Fricke chiede che gli eurobond «simbolo per la comunità dal destino comune» arrivino subito e conclude: «Dolce vita? Sciocchezze».

