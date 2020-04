Forex: broker, consigli e formazione ai tempi del Coronavirus

Il Forex market è uno dei mercati finanziari più grandi al mondo, maggiore per volumi di scambio e liquidità giornaliera a tutti gli altri. In questo particolare contesto economico, caratterizzato dalla crisi dovuta alle misure di lockdown introdotte un po in tutto il mondo, sono tante le coppie di valute che stanno facendo registrare un’alta volatilità, attirando le attenzioni dei trader.

Cionondimeno, nonostante i grossi numeri che lo caratterizzano, l’80% degli investitori che si avventurano nel Forex Market non riescono a far fruttare i propri investimenti: vi starete chiedendo come mai, giusto?

La risposta è semplice: non importa che tu sia un principiante o un professionista, immergerti in un mercato che non ti è familiare comporta una specie di partenza da zero. Ogni mercato, infatti, per quanto accomunato dalle stesse regole fondamentali, comunque ha sfumature diverse e sono proprio quelle che, infine, decidono del successo o meno del tuo investimento.

Scegliere il broker giusto

I broker sono intermediari finanziari che permettono a chiunque di realizzare investimenti sui mercati finanziari, anche partendo con capitali cospicui, dell’ordine di poche centinaia di euro.

Per quanto un broker vi permetta di investire in più mercati finanziari, siano essi criptovalute, materie prime, azioni o forex, ogni broker possiede caratteristiche e mette a disposizione strumenti tecnici che sono particolarmente adatti ad uno specifico mercato finanziario.

24Option, ad esempio, è particolarmente indicato in quanto mette a disposizione segnali forex gratuiti. Si tratta di segnali forniti niente meno che dalla Faunus Analytics, una delle agenzie di analisi finanziaria migliore al mondo. Non stiamo dicendo che 24Option è il miglior broker al mondo (anche se ha le carte in regola per esserlo), ma che è il più adatto a fare forex trading, come, ad esempio, eToro può essere particolarmente utile a tutti coloro interessati alle criptovalute.

Scegliere il broker giusto è allo stesso tempo un passaggio semplice e indispensabile: un modo semplice è quello di far riferimento a guide e articoli specialistici che siano in grado di elencarvi le caratteristiche e darvi una recensione attendibile dei migliori broker forex, in modo da rendervi capaci di fare una scelta responsabile.

La formazione nel forex

Il famoso detto “nessuno nasce imparato” non è solo una magra consolazione da dire a chi ha appena riscontrato un insuccesso, per spronarlo a non perdersi d’animo. Si tratta innanzitutto di un consiglio pratico: per quanto negli altri mercati possa esser riuscito a riscontrare dei successi, il forex market è un mondo particolare.

Non gettarti, dunque, nelle operazioni più allettanti ma più rischiose: se la leva sulla coppia dollaro/lira turca è più vantaggiosa di quella su dollaro/euro, ciò non deve spronarti a scegliere quell’investimento piuttosto che l’altro.

La decisione deve essere mossa a partire dalle tue conoscenze e non dai potenziali profitti: è più che normale partire da investimenti non estremamente proficui e registrare all’inizio successi minimi. Tutto ciò andrà a costituire un bagaglio di esperienza di fondamentale importanza per le operazioni successive.

Non avere fretta: le cose si imparano poco alla volta e, citando un altro famoso proverbio: “chi va piano, va sano e va lontano”!

Come fare esperienza con i conti demo dei broker

Se dopo una iniziale esperienza con il mercato forex ti rendi conto che alla fine non suscita in te quella curiosità o quell’interesse necessario a proseguire, devi avere la fermezza di spirito di fermarti e dedicarti ad altro.

Non dimenticare mai che si tratta di un settore in cui investi soldi, e in cui le probabilità di perdere denaro sono più alte di quelle di registrare profitti, per cui se non sei sufficientemente motivato faresti meglio a fermarti subito.

Per capire al meglio se si tratta di un mercato finanziario che fa per te, la cosa migliore è informarsi bene prima di procedere ad investirvi. È molto semplice: consulta più guide, fatti una cultura e leggi le opinioni di altri utenti. Solo così sarai in grado di prendere responsabilmente la decisione giusta. Il consiglio è quello di optare per i conti demo proposti dai principali broker forex.

Si tratta di normali conti di trading che permettono di simulare le operazioni di borsa, così da permettere di testare le proprie competenze prima di investire soldi reali. Una sorta di “palestra” che permette ai meno esperti di mettere in pratica, senza correre rischi, le strategie di investimento per il mercato forex apprese durante la fase di formazione.

(ph: shutterstock)