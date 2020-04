Padova, protesta contro Conte: parrucchieri si incatenano al negozio [VIDEO]

Questa mattina, alla luce degli annunci fatti ieri sera dal premier Giuseppe Conte sulla fase due per l’emergenza Coronavirus, il titolare del salone per parrucchiere e centro estetico “La Dolce Vita” di corso Milano a Padova si è incatenato simbolicamente nel proprio negozio.

«Penso che tutti ipotizzavamo di riaprire a breve. Ieri sera Conte e la sua beata squadra di espertoni ci viene a dire che forse apriremo a Giugno. Siamo in 6 famiglie, voi non sapete cosa vuol dire lavorare, non lo avete mai fatto un giorno in vita vostra. Lei si rende conto cosa vuol dire stare chiusi per 3 mesi? Delle sue grandi promesse non abbiamo visto un centesimo. E lei in tutto questo si sforza a stanziare redditi di cittadinanza? Da noi si deve aspettare solamente una rivolta».