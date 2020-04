La maison vicentina Roberto Coin ha deciso di dire il proprio grazie a chi è impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus regalando una fede a tutti gli infermieri che si sposeranno entro il 2020. Un modo per celebrare l’amore di nuovo insieme. Le fedi saranno disegnate e create in edizione limitata per questo progetto.

(ph: shutterstock)