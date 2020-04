Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: decedute due anziane, i negativizzati sono 525

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 28 aprile 2020 – Nella giornata odierna si registrano altri due morti per Covid-19 sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. Si tratta di una donna originaria di Bassano di 85 anni che è spirata al nosocomio di Santorso e di una 96enne di Nove deceduta all’ospedale di comunità di Marostica. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria di stamane, martedì 28 aprile.

Sul territorio della Pedemontana i positivi sono 1434; i negativizzati 525; i guariti 435; le persone ricoverate sono 94, di cui 78 a Santorso e 16 a Marostica; di questi pazienti, 7 sono in terapia intensiva e 4 in semi intensiva. Sul versante della sorveglianza, 1526 sono in attiva o passiva e 2774 l’hanno terminata.

(ph. Imagoeconomica)