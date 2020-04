Coronavirus in Veneto: +129 positivi su 8860 nuovi tamponi, altre 18 vittime, crescono i guariti

In Veneto i positivi al coronavirus sono arrivati a quota 17708, + 129 casi rispetto alla rilevazione di ieri; i tamponi effettuati sinora sono stati 328860, + 8860 da ieri; i ricoverati in ospedale sono scesi a quota 1187; – 35 rispetto a ieri; così come sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva, ora sono 120, – 3 rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1408, di cui 1102 negli ospedali, 18 in più da ieri; crescono le persone guarite e dimesse, arrivate a quota 2508, + 42 dalla precedente rilevazione; 77 i bambini nati nelle ultime ventiquattro ore.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto di oggi, martedì 28 aprile.

