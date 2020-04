Sterchele scatenato: “Supergino” se la prende con Conte, Salvini e i cinesi

Giorgio Sterchele, vicentino di nascita ed ex portiere della Roma dal 1997 al 2000 perde le staffe in un video diventato virale sui social. Tra parolacce e bestemmie un “Supergino” praticamente irriconoscibile lancia attacchi contro il governo aggiungendoci pure delle invettive contro il popolo cinese responsabile, a suo dire, di aver provocato la pandemia da Coronavirus.

«Ci siamo rotti i cog****i. Politica, scienziati ci avete rotto i cog****i. O ci mollano o andiamo tutti a Roma. Tra un mese i nostri figli cosa ca**o mangiano? Ci devono lasciare fare la nostra vita. Altrimenti dobbiamo andare in giro con i fucili e ammazzare tutti quanti». Arriva agli insulti anche nei confronti di Giuseppe Conte e Matteo Salvini: «Hanno rotto, è ora di finirla. Io non sono della Lega, io son di un ca**o. Dovete svegliarvi tutti quanti, ci devono lasciare in pace: conta solo la libertà, hanno rotto il ca**o».