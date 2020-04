Rosso: «Voi politici sapete fare cinema, non certo economia o amministrare»

«Conte è un grande fenomeno, perchè uno che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l’opposto è un fenomeno da studiare. Noi dobbiamo riaprire altrimenti crolla la nostra economia». Queste le parole dell’imprenditore vicentino Renzo Rosso ospite ieri sera a Quarta Repubblica.

Rispondendo a delle affermazioni del ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, Rosso ha aggiunto: «Sono veramente dei fenomeni questi signori qua. Questi hanno parlato, parlato, parlato e non è mai arrivato niente. Dopo non so quante settimane sono arrivati 600 euro, che è l’unica cosa che è arrivata. Noi siamo uno dei gruppi più importanti d’Italia e parliamo con le banche più grandi d’Italia che non sanno nulla su finanziamenti alle aziende. Voi politici sapete fare cinema, non di certo economia o amministrare. Io sono un imprenditore serio, lavoro, pago i miei stipendi ed ho 7 mila famiglie sulle spalle. E sono molto preoccupato».

