Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: 83enne bassanese muore a Santorso, casi positivi a quota 1457

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 29 aprile 2020 – Stando al bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, mercoledì 29 aprile, si registra un nuovo decesso: si tratta di una donna bassanese di 83 anni, spirata all’ospedale di Santorso.

I casi positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono 1457, su un totale di 24287 tamponi e 5333 test rapidi eseguiti; i negativizzati sono 560; i soggetti in sorveglianza attiva e passiva 1510; i ricoverati sono 99, di cui 81 a Santorso, 16 a Marostica e 2 ad Asiago; di questi 8 sono in terapia intensiva e 5 in semi intensiva; il totale dei guariti ammonta a 441.

(ph. Imagoeconomica)